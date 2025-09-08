Morawiecki i Ziobro w zawiadomieniu Banasia. Prokuratura potwierdza

Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował, że przekazał w poniedziałek ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z aferą GetBack.

Banaś po spotkaniu z Żurkiem nie chciał podać dziennikarzom nazwisk, ale ci ustalili nieoficjalnie, że chodzi m.in. o byłego premiera Mateusza Morawieckiego, byłego prokuratura krajowego, obecnie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego oraz obecnego szefa KNF Jacka Jastrzębskiego.

Doniesienia mediów potwierdziła w poniedziałek wieczorem rzecznik prasowa PG, prok. Anna Adamiak. "Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekaże niezwłocznie do Prokuratury Krajowej złożone przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, w celu nadania mu formalnego biegu" – czytamy w komunikacie.

Afera GetBack

Afera GetBack polegała na sprzedaży tysięcy inwestorom obligacji jako "pewnej lokaty", podczas gdy spółka używała pieniędzy w sposób nieuczciwy i niegospodarny, co skończyło się ogromnymi stratami finansowymi i jednym z największych skandali na rynku kapitałowym w Polsce.

W lipcu br. Prokuratura Krajowa informowała, że aktualnie prowadzi w tej sprawie 27 śledztw w trzech jednostkach prokuratury (Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu). Dotychczas złożono 10 obszernych aktów oskarżenia, które łącznie obejmują 107 osób.

Według PK, w ramach postępowań prowadzonych przez trzy jednostki organizacyjne prokuratury w sprawie afery GetBack przesłuchano blisko 4,5 tys. świadków, dokonano zabezpieczenia mienia na kwotę ponad 250 mln zł., uzyskano 46 specjalistycznych opinii biegłych. Akta zawierają 10 tys. tomów.

