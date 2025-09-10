Rosyjska agencja: Kolumny wojska polskiego zmierzają w kierunku granicy z Białorusią

"Poranne nagrania pokazują aktywny ruch polskich wojsk, w tym kolumny zmierzające w kierunku granicy z Białorusią" – czytamy w propagandowej depeszy.

Jak pisze Interfax, białoruska telewizja wyemitowała film rzekomo przedstawiający sprzęt Wojska Polskiego przemieszczający się po drogach publicznych.

Ta nieprawdziwa informacja znajduje się obecnie wśród sześciu najważniejszych newsów na stronie internetowej rosyjskiej agencji (stan na godz. 12:50).

Wtargnięcie rosyjskich dronów. Wojsko: To akt agresji

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę rano, że przestrzeń powietrzna Polski została wielokrotnie naruszona przez drony. Doszło do tego w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.

W komunikacie wojska czytamy o "bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron". "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – napisano.

Białoruś: Polska została poinformowana

Szef Sztabu Generalnego Białorusi Paweł Murawiejko stwierdził, że Polska i Litwa zostały poinformowane o nadlatujących dronach. Nie podał, z którego kraju pochodziły.

Murawiejko przekazał, że białoruska obrona powietrzna zestrzeliła część dronów, które zboczyły z kursu wskutek zakłóceń elektronicznych podczas wymiany uderzeń między Rosją a Ukrainą.

Minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys powiedział agencji Reuters, że nie ma potwierdzenia, iż rosyjskie drony wtargnęły na terytorium Polski celowo.

Tusk: 19 naruszeń przestrzeni powietrznej

Premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że minionej nocy doszło do 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej i że duża część dronów nadleciała z Białorusi. Jak dodał, Polska będzie wnioskować o uruchomienie artykułu 4. NATO.

Czytamy w nim, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze strony".

Wcześniej o możliwości uruchomienia artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego informował po naradzie w BBN prezydent Karol Nawrocki. Według Tuska, obaj z prezydentem są zdeterminowani, by w tej sprawie działać "jak jedna pięść".

Według najnowszych danych MSWiA, na terytorium Polski znaleziono dotychczas siedem dronów i jeden pocisk.

W piątek ruszają manewry Zapad

W dniach 12-16 września odbędzie się tzw. faza aktywna rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad 2025. Według litewskiego wywiadu weźmie w nich udział 30 tys. żołnierzy obu państw.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że w związku z manewrami wojskowymi Białorusi i Rosji Polska zamknie granicę z Białorusią w czwartek o północy.

Szef rządu stwierdził, że celem białorusko-rosyjskich działań jest m.in. przesmyk suwalski. – To ma swoje różne konsekwencje, m.in. odpowiedzią są także manewry po naszej stronie, polskiego wojska i sił sojuszniczych – wskazał premier.

