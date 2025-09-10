Może zastąpić Banasia. Uzyskał pozytywną opinię sejmowej komisji

Kadencja prezesa NIK Mariana Banasia upłynęła 30 sierpnia. Na nowego szefa NIK zgłoszone zostały dwie kandydatury – grupa posłów PiS zaproponowała Tadeusza Dziubę – byłego posła i byłego wiceprezesa NIK. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, po konsultacjach z politykami koalicji rządzącej, zgłosił kandydaturę Mariusza Haładyja. Obaj kandydaci zostali w poniedziałek publicznie przesłuchani przez parlamentarzystów, ekspertów i przedstawicieli organizacji społecznych.

W środę, podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej, kandydaci ponownie przedstawili swoje propozycje zmian w NIK. Za kandydaturą Mariusza Haładyja zagłosowało 10 posłów, przeciwko było siedmiu, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Powołanie przez Sejm nowego prezesa NIK zaplanowano na piątek. Prezesa NIK bezwzględną większością głosów powołuje Sejm za zgodą Senatu, który podejmuje w tej sprawie uchwałę w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały w tym terminie oznacza wyrażenie zgody przez Senat.

Kim jest Mariusz Haładyj?

Mariusz Haładyj jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał też aplikację kontrolerską w NIK.

Od lutego 2012 roku do listopadem 2015 roku Mariusz Haładyj był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od grudnia 2015 roku do stycznia 2018 roku sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. W lutym 2019 roku Mariusz Haładyj został powołany przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko szefa Prokuratorii Generalnej.

