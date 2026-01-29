Fragment chińskiej rakiety może spaść na Polskę. "Śledź komunikaty"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że według prognoz Polskiej Agencji Kosmicznej w piątek (30 stycznia) dojdzie do wejścia w atmosferę fragmentu chińskiej rakiety. "Jedne z ostatnich przelotów mogą przebiegać nad Polską" – czytamy.

Według aktualnych danych, deorbitacja może nastąpić między godz. 3:35 a 16:51 czasu polskiego. Podkreślono, że są to szacunki, które mogą się jeszcze zmienić wraz z napływem nowych danych.

RCB zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco minitorowana i zachęca do śledzenia komunikatów POLSA.

Kiedy chińska rakieta może przelecieć nad Polską?

Agencja podała, że ze względu na szacowaną masę (ok. 11 ton) oraz nieznaną strukturę, szczątki rakiety mogą nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi.

"Jeden z naszych południowoamerykańskich teleskopów POLON-Chile B zarejestrował przelot stopnia rakiety ZQ-3 dnia 28 stycznia 2026 około godziny 01:02 UTC (obserwacja wykonana na podstawie naszych obliczeń). Obiekt znajdował się wtedy na wysokości ok. 280 km. Trajektoria obiektu w obecnym momencie pozostaje zgodna z predykcjami, które mogą zmienić się m. in. ze względu na właściwości aerodynamiczne stopnia rakiety oraz niedawną aktywność słoneczną – śledzenie obiektu za pomocą sensorów optycznych i radarowych pozwala na zmniejszenie niepewności przewidywań" – napisano w komunikacie.

Podkreślono, że krajowe służby i instytucje są na bieżąco informowane, zgodnie z obowiązującymi porozumieniami i procedurami operacyjnymi.

Deorbitacja Zhuque-3 (ZQ-3)

Pierwszy lot rakiety Zhuque-3, którą opracowała prywatna chińska firma LandSpace, odbył się 3 grudnia 2025 r. i zakończył częściowym sukcesem – pierwszy stopień rakiety rozbił się podczas próby lądowania, drugi natomiast poprawnie osiągnął orbitę, potwierdzając zdolności orbitalne całego systemu.

