"Organizacja bezprawna". Kardynał uderza w ICE

ICE, federalna agencja ścigania, podlegająca Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego, ma chronić Stany Zjednoczone przed przestępczością transgraniczną i nielegalną imigracją. Odpowiada m.in. za zatrzymywanie, przetrzymywanie i wydalanie z kraju nieudokumentowanych imigrantów.

Jej agenci są odpowiedzialni za zastrzelenie w Minneapolis dwojga protestujących przeciwko polityce migracyjnej Donalda Trumpa: Renee Good i Alexa Pretti. Żadna z tych osób nie była nielegalnym imigrantem. Aresztowali w Minneapolis także pięcioletniego chłopca Liama Conejo Ramos, który wracał z przedszkola i umieścili go wraz z jego ojcem w rodzinnym ośrodku detencyjnym w Teksasie.

Kard. Tobin: Nie celebrujemy śmierci

W czasie międzyreligijnego czuwania modlitewnego metropolita Newark wezwał do moralnej refleksji nad używaniem siły w trakcie wprowadzania w życie przepisów migracyjnych. Wskazał, że dla chrześcijan powiedzenie "nie" przemocy zaczyna się od odmowy banalizowania śmierci.

Zachęcił wiernych do wypowiadania nazwisk ofiar, do modlitwy za nie i do nieodwracania wzroku od ludzkich tragedii związanych ze stosowaniem prawa migracyjnego.

"Nie celebrujemy śmierci i nie udajemy, że jej nie ma" – wyjaśnił kard. Tobin, podkreślając znaczenie żałoby jako aktu duchowego i moralnego.

Hierarcha wskazuje analogię do czasów faszyzmu

Odwołując się do powieści "Pane e Vino" (Chleb i wino) włoskiego pisarza Ignazio Silone, napisanej w czasach faszyzmu, przypomniał symboliczny gest człowieka, który pisał "Nie" na murze. Ilustruje on osobistą odpowiedzialność każdego wierzącego w obliczu sytuacji sprzecznych z ludzką godnością.

Arcybiskup Newarku wezwał wiernych, by w czasie gdy amerykański Kongres ma zająć się ustawą budżetową, obejmującą m.in. finansowanie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, któremu podlega ICE, domagali się od swoich parlamentarzystów zastanowienia się, czy finansować tę agencję, którą określił mianem "organizacji bezprawnej".

Na temat odebrania finansowania ICE hierarcha mówił również w telewizyjnym wywiadzie, jakiego udzielił PBS News.

