Kolejny dron odnaleziony. MSWiA podało lokalizację

"17 dron odnaleziony w miejscowości Przymiarki, gm. Księżopol powiat Biłgoraj. Wszystkie służby zostały powiadomione. Policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren" – napisała Gałecka w czwartek wieczorem na platformie X.

Polska zestrzeliła rosyjskie drony. Trwają poszukiwania szczątków

Wcześniej MSWiA informowało o odnalezieniu 16 dronów na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

W komunikacie opublikowanym w czwartek resort przekazał, że ponad 600 policjantów i strażaków bierze udział w neutralizacji dronów, wspierając wojsko w akcji poszukiwawczej. W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszono alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. W stan gotowości postawiono ponad 13 tys. policjantów.

Wojsko: Bezprecedensowe w skali naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z wtorku na środę (9-10 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Na radarach odnotowano przynajmniej 19 maszyn.

Wojsko napisało w komunikacie o "bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron". "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – podkreślono.

W związku z atakiem prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a premier Donald Tusk – nadzwyczajne posiedzenie rządu. Informację w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przedstawił w Sejmie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

