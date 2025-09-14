Operacja wojska przy granicy. Jest nowy komunikat

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dokonało podsumowania sobotnich działań podjętych przez wojsko w związku z kolejnym zagrożeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Komunikat w tej sprawie opublikowano w mediach społecznościowych w niedzielę chwilę przed godziną 9.

Nowy komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ. Podsumowano sobotnią operację

"W odniesieniu do działalności wojska z 13 września 2025 r. związanej z zagrożeniem naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, informujemy, że podjęto działania wszystkimi dostępnymi sposobami w celu potwierdzenia wskazań systemów radiolokacyjnych dotyczących możliwego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" – czytamy.

W komunikacie poinformowano, iż przeprowadzone działania nie potwierdziły wskazań naszych systemów, a tym samym naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśliło ponadto, że zapisy systemów mogły wynikać z panujących warunków atmosferycznych, jednak "wymagały naszej reakcji z uwagi na obecność obiektów znajdujących się w bliskości naszej granicy". Jak podkreślono, podobna sytuacja miała miejsce w sobotę w Rumunii, gdzie również odnotowano wskazania systemów radiolokacyjnych i aktywowano system obrony powietrznej.

"Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa obywatelom"

Armia poinformowała, że celem wszystkich decyzji podejmowanych w trakcie realizacji zadań przez nasze siły i środki było: potwierdzenie danych uzyskanych z systemów radiolokacyjnych, zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa obywatelom oraz przeciwdziałanie potencjalnym skutkom ewentualnego naruszenia przestrzeni przez niezidentyfikowany obiekt powietrzny.

"Dowództwo Operacyjne RSZ pozostaje w stałej gotowości do reakcji, a nasze działania są ukierunkowane na zapewnianie obywatelom bezpieczeństwa" – podsumowano.

