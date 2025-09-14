„Do Rzeczy” nr 38: Drony nad Polską. Zimna krew na wagę złota 

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Historycznym zadaniem Konfederacji jest zagospodarowanie, po zjedzeniu Szymona Hołowni, „normalsów” rozczarowanych PO, tak jak niegdyś PO zagospodarowała wyborców SLD. Natomiast PiS powinien przeprowadzić rachunek sumienia w zakresie błędów, które popełnił podczas ośmiu lat swoich rządów – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Wojna złudzeń”.

– Oglądając wystawę o Sobieskich w Rzymie, nie sposób nie zauważyć, jak długo w opinii Europy Polska wciąż była uważana za silne mocarstwo. Trudno się temu dziwić. Także ówcześni mieszkańcy Rzeczypospolitej sporo lat nie zauważali, jak nasz kraj zaczyna się staczać na drodze do samozagłady – stwierdza Piotr Semka w artykule “Marysieńka na Kapitolu”.

– Adam Bodnar brał czynny udział w odbywającej się od lat dyskusji, która miała przygotować grunt prawno-polityczny pod działania niezgodne z polskim ustawodawstwem oraz konstytucją. Celem było zabezpieczenie interesów formacji politycznej Donalda Tuska, a także zdławienie działalności partii opozycyjnych w ramach doktryny „demokracji walczącej” – zauważa Bartosz Lewandowski w tekście “Bodnaryzacja polskiego prawa”.

– Francja, która w ciągu ostatnich lat stała się chorym człowiekiem Europy, może spowolnić europejską gospodarkę i zatrząść całą strefą euro. Fatalny stan republiki sprawia, że w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat prezydent Emmanuel Macron musiał powołać już pięciu szefów rządu – alarmuje Jacek Przybylski w tekście “Paryż na kolanach”.

– Zimna wojna była raczej wyjątkiem w historii na ogół dobrych stosunków handlowych łączących Stany Zjednoczone z Rosją. Nic więc dziwnego, że mimo trwającego konfliktu oba mocarstwa stopniowo dążą do normalizacji wzajemnych relacji, przynajmniej w wymiarze gospodarczym – zauważa Jakub Wozinski w artykule “Odświeżanie starej przyjaźni”.

W najnowszym numerze również Wojciech Cejrowski przestrzega przed żywnością z krajów Mercosur.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 15 września 2025 r.

