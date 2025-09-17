Kosiniak-Kamysz dostał polecenie. Kulisy posiedzenia rządu

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał podczas konferencji prasowej kulisy rozmów.

– Zacznę może od informacji o stanie prac nad pozyskaniem okrętów podwodnych nowego typu pod kryptonimem Orka. Rząd przyjął informację i polecił ministrowi obrony narodowej we współpracy z ministrem aktywów państwowych oraz ministrem finansów i gospodarki przygotowanie rekomendacji dotyczących pozyskania okrętów podwodnych – powiedział Szłapka.

Tusk: Dzisiaj podejmujemy uchwałę

Wcześniej do sprawy odniósł się podczas posiedzenia Rady Ministrów Donald Tusk. Premier zwrócił uwagę na działania, jakie podejmie jego gabinet w kontekście zbrojeń.

– Bardzo się cieszę, że dzisiaj podejmujemy uchwałę, która doprowadzi do zakupu okrętów podwodnych, na które tak bardzo czeka Marynarka Wojenna. To jest ten program "Orka" – zapowiedział premier.

– Oceniamy oferty, jakie wpłynęły – nie wszystkie w taki sam sposób – ale wysoko. Mamy w czym wybierać – dodał.

Premier: Mam już dosyć tych tysięcy mądrali

Donald Tusk pozytywnie wypowiadał się o postawie wojskowych wobec pojawienia się nad Polską rosyjskich dronów.

– Ja z wielką satysfakcją przyjąłem słowa generałów, z którymi współpracowałem od pierwszych godzin tej rosyjskiej prowokacji, jak bardzo ważne było dla nich, że mają poczucie wsparcia i opieki ze strony państwa, a równocześnie docenili bardzo to, że ani ja, ani żaden z moich ministrów, żaden urzędnik państwowy nie wtrącali się w proces decyzyjny – podkreślał premier.

– Szczerze powiedziawszy, mam już dosyć tych tysięcy mądrali, którzy nigdy niczego tak naprawdę nie mieli wspólnego z wojną czy z wojskiem i każdy ma jakiś pogląd na to, jak ma się wojsko zachować, kiedy strzelać, kto ma kogo sprawdzać i jaki sprzęt należy kupić. To się musi wreszcie skończyć, bo tego wymaga interes narodowy i bezpieczeństwo państwa – dodał.

Czytaj też:

Tusk podłącza się pod głośny sondaż? "Ufają Wojsku, nie Panu"Czytaj też:

Tak Polacy oceniają rząd Tuska. Jest nowy sondaż