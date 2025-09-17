Tusk podłącza się pod głośny sondaż? "Ufają Wojsku, nie Panu"

Jak wynika z badania IBRiS dla PAP zaufanie do Wojska Polskiego osiągnęło rekordowy poziom 93,9 proc. we wrześniu 2025 r. Niewiele niższe jest zaufanie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, natomiast mocno rośnie nieufność Polaków wobec Unii Europejskiej.

Tusk: Wojsko i władze państwowe stanowiły jedność

Tymczasem Donald Tusk napisał na X kolejny post. Usiłuje w nim łączyć zaufanie Polaków do wojska i do jego rządu, mimo że sondaż w ogóle tego nie dotyczył.

"Zaufanie do wojska zadeklarowało dzisiaj 94 procent Polaków. Wojsko i władze państwowe stanowiły jedność w chwili próby. Polska dała całemu światu przykład odwagi, odpowiedzialności i narodowej solidarności w obliczu zagrożenia. Nie pozwólmy nikomu tego zmarnować. Nikomu!" – napisał na X premier, nawiązując do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Kaleta: Polacy ufają Wojsku, nie ufają Panu

Poseł klubu Sebastian Kaleta zwrócił uwagę na to, że przecież badanie to nie dotyczy to jego rządu, a w sprawie uszkodzonego domu w Wyrykach władze podały nieprawdziwą informację.

"Polacy ufają Wojsku, nie ufają Panu i kierowanemu przez Pana rządowi. To Pan i Pana wysłannik do ONZ wiceminister Bosacki okłamaliście Polaków i Świat. To Pan i Pana ekipa takim postępowaniem zaszkodziliście Polsce. Zasłanianie się żołnierzami w tej sytuacji to tchórzostwo" – czytamy w jego komentarzu.

Polityk nawiązał do ustaleń "Rzeczpospolitej", z których wynika, że budynek został uszkodzony przez polską rakietę, a nie przez rosyjskiego drona, do czego przekonywał na forum ONZ Bosacki. Ponadto BBN wskazało, że zatajono to przed prezydentem.

twitter

75 proc. ankietowanych ufa NATO

Z badania wynika, że Polacy z zaufaniem patrzą także na NATO. Tu odsetek w badaniu sięgnął 75,7 proc. To wzrost o 1,7 punktu procentowego od października 2024 r. Pomimo wcześniejszych wahań (60,7 proc. w badaniu w 2016 roku do 81,9 proc. w 2022 roku), NATO jest postrzegane jako podstawowy element bezpieczeństwa Polski.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-13 września 2025 r. na grupie 1067 dorosłych Polaków metodą CATI.

Czytaj też:

Chaos ws. Wyryków. "Panuje pan nad tym, co się dzieje w MON?"Czytaj też:

Tusk próbuje się zasłaniać żołnierzami? Emocjonalny wpis premieraCzytaj też:

"To już nie jest skandal. To coś więcej". W sieci wrze po kompromitacji rząduCzytaj też:

Poseł KO: Na naszym terytorium toczyła się bitwa powietrzna