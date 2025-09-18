Nagły zwrot w Instytucie Pileckiego. Dyrektor przywraca wyrzuconych pracowników

Na początku września minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska poinformowała, odwołała Krzysztofa Ruchniewicza z funkcji szefa Instytutu Pileckiego. Tłumaczyła, że głównym powodem jej decyzji było "niedopełnienie obowiązków w zakresie umożliwienia statutowego funkcjonowania Instytutu Pileckiego poprzez wadliwe zamierzenia programowe, wadliwą politykę komunikacyjną i wadliwe decyzje zarządcze". Krzysztof Ruchniewicz był szefem Instytutu Pileckiego od listopada 2024 roku. Nowym dyrektorem Instytutu Pileckiego został Karol Madaj.

"Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego informuje, że Pani Hanna Radziejowska oraz Pan Mateusz Fałkowski, na mocy zawartego z Instytutem porozumienia, zostają przywróceni do pracy w berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego. Pani Hanna Radziejowska obejmie stanowisko Pełnomocnika dyrektora ds. dialogu polsko – niemieckiego, a Pan Mateusz Fałkowski powróci na stanowisko Zastępcy kierownika" – czytamy w komunikacie Instytutu.

Podpisano porozumienie. Radziejowska i Fałkowski wracają

Podkreślono, że p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego, "z uznaniem odniósł się do osiągnięć, profesjonalizmu i nadzwyczajnego zaangażowania przywróconych do pracy osób oraz zarządzanego przez nich zespołu w Oddziale Instytutu w Berlinie".

"Podpisując porozumienie, dyrektor Madaj podkreślił, że kontynuacja ich misji – w przypadku Pani Radziejowskiej w nieco zmienionej roli – jest w pełni uzasadniona. Wyraził też przekonanie, że wypracowane rozwiązanie pozwoli na skuteczną realizację celów statutowych oraz przyczyni się do zakończenia niepotrzebnych sporów wokół Instytutu. Jednocześnie dyrektor Instytutu informuje, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, p.o. kierownika Oddziału w Berlinie p. Joanna Kiliszek, pozostanie na dotychczasowym stanowisku" – dodano w informacji.

