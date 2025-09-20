Tragiczna śmierć polskich żołnierzy w USA. Nowe informacje

"W dniu 19 września 2025 roku śmiercią spadochroniarza zginęło dwóch CICHOCIEMNYCH Operatorów JW GROM. Cześć Ich Pamięci!" – napisano w sobotę na profilu jednostki na Facebooku.

facebook

Do tragicznego wypadku doszło 19 września podczas nocnych ćwiczeń spadochronowych realizowanych w Stanach Zjednoczonych – poinformowało w piątek w serwisie X Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmierć poniosło dwóch polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych.

"Rodziny poległych zostały objęte wszechstronnym wsparciem. Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania prowadzonego przez specjalną komisję powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia" – czytamy w komunikacie.

twitter

Polscy żołnierze zginęli podczas ćwiczeń w USA. Prezydent i szef MON składają kondolencje

Głos w tej sprawie zabrał prezydent Karol Nawrocki. Rodzinom i bliskim zmarłych żołnierzy złożył "wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu". "Niech dobry Bóg ma Ich dusze w swojej opiece" – dodał.

twitter

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał z kolei: "Niezwykle smutna wiadomość dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. W czasie nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA śmierć poniosło dwóch naszych świetnych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Rodziny poległych zostały objęte pełnym wsparciem. Składam im najgłębsze wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece i doda sił w tych najtrudniejszych dniach".

twitter

Amerykański magazyn "Newsweek" napisał, że śmierć polskich żołnierzy w USA może budzić wątpliwości co do bezpieczeństwa ćwiczeń NATO w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, odpowiedzialnej za wielokrotne naruszanie przestrzeni powietrznej Sojuszu, ostatni raz w piątek (19 września) w Estonii, wcześniej (10 września) w Polsce.

Czytaj też:

Minister obrony Litwy mówi, jak NATO powinno odpowiedzieć Rosji. "Turcja dała przykład"