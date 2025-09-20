Minister obrony Litwy mówi, jak NATO powinno odpowiedzieć Rosji. "Turcja dała przykład"
Minister obrony Litwy mówi, jak NATO powinno odpowiedzieć Rosji. "Turcja dała przykład"

Minister obrony Litwy Dovile Sakaliene z żołnierzami
Minister obrony Litwy Dovile Sakaliene z żołnierzami Źródło: Wikimedia Commons
Minister obrony Litwy Dovile Sakaliene zasugerowała zestrzeliwanie rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną NATO. Jako przykład podała zestrzelenie rosyjskiego myśliwca przez Turcję 10 lat temu.

Kraje NATO powinny poważnie podchodzić do rosyjskich prowokacji powietrznych – powiedziała Sakaliene, dając do zrozumienia, że rosyjskie cele wojskowe wlatujące na terytorium Sojuszu powinny być zestrzeliwane.

– Północno-wschodnia granica NATO jest wystawiana na próbę nie bez powodu. Musimy być poważni. (...) Turcja dała przykład 10 lat temu – powiedziała, nawiązując do zestrzelenia przez Turcję rosyjskiego myśliwca Su-24 w listopadzie 2015 r.

Rosyjskie myśliwce nad Estonią

Minister obrony Litwy odniosła się w ten sposób do naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii przez trzy rosyjskie myśliwce MiG-31. Według wojska, samoloty pozostawały w estońskiej przestrzeni powietrznej przez około 12 minut bez aktywacji transponderów, planów lotu ani dwukierunkowej łączności z kontrolą ruchu lotniczego.

Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało chargé d'affaires ambasady Rosji i wręczyło mu notę protestacyjną. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że myśliwce, "wykonały planowy lot z Karelii na lotnisko w obwodzie kaliningradzkim", przelatując ponad trzy kilometry od estońskiej wyspy Vaindloo.

Sikorski wzywa do zestrzeliwania rosyjskich dronów i rakiet

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził w zeszłym tygodniu, że NATO powinno rozważyć możliwość zestrzeliwania rosyjskich dronów i rakiet w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Zastrzegł, że to nie jest decyzja, którą Polska może podjąć sama, tylko wspólnie z sojusznikami.

10 września 21 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Szczątki znaleziono w różnych częściach kraju, ostatni raz w środę (17 września) w miejscowości Stanisławka (woj. lubelskie).

Trzy drony zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo, w tym holenderskie myśliwce F-35. Poszukiwania wraków cały czas trwają.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
