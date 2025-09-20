Minister obrony Litwy mówi, jak NATO powinno odpowiedzieć Rosji. "Turcja dała przykład"

Kraje NATO powinny poważnie podchodzić do rosyjskich prowokacji powietrznych – powiedziała Sakaliene, dając do zrozumienia, że rosyjskie cele wojskowe wlatujące na terytorium Sojuszu powinny być zestrzeliwane.

– Północno-wschodnia granica NATO jest wystawiana na próbę nie bez powodu. Musimy być poważni. (...) Turcja dała przykład 10 lat temu – powiedziała, nawiązując do zestrzelenia przez Turcję rosyjskiego myśliwca Su-24 w listopadzie 2015 r.

Rosyjskie myśliwce nad Estonią

Minister obrony Litwy odniosła się w ten sposób do naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii przez trzy rosyjskie myśliwce MiG-31. Według wojska, samoloty pozostawały w estońskiej przestrzeni powietrznej przez około 12 minut bez aktywacji transponderów, planów lotu ani dwukierunkowej łączności z kontrolą ruchu lotniczego.

Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało chargé d'affaires ambasady Rosji i wręczyło mu notę protestacyjną. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że myśliwce, "wykonały planowy lot z Karelii na lotnisko w obwodzie kaliningradzkim", przelatując ponad trzy kilometry od estońskiej wyspy Vaindloo.

Sikorski wzywa do zestrzeliwania rosyjskich dronów i rakiet

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził w zeszłym tygodniu, że NATO powinno rozważyć możliwość zestrzeliwania rosyjskich dronów i rakiet w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Zastrzegł, że to nie jest decyzja, którą Polska może podjąć sama, tylko wspólnie z sojusznikami.

10 września 21 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Szczątki znaleziono w różnych częściach kraju, ostatni raz w środę (17 września) w miejscowości Stanisławka (woj. lubelskie).

Trzy drony zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo, w tym holenderskie myśliwce F-35. Poszukiwania wraków cały czas trwają.

