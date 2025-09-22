Rosyjskie drony nad Polską. Efekty widać w Niemczech

Producent małych bunkrów, firma BSSD Defence, odnotowała od stycznia 50-procentowy wzrost liczby zapytań – podał niemiecki dziennik "Bild", a za nim Deutsche Welle.

Prezes spółki Mario Piejde powiedział gazecie, że ponad połowa zapytań pochodzi od firm i właścicieli nieruchomości.

– Firmy dzwonią do nas, ponieważ chcą na swoim terenie bunkry dla swoich pracowników – dodał. Podkreślił, że wzrost zainteresowania nastąpił zwłaszcza po incydencie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Większe zapotrzebowanie na małe bunkry potwierdziło także Niemieckie Centrum Schronów w Monachium. Jako powód podało wydarzenia w Polsce.

Po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski Niemcy interesują się zakupem bunkra

10 września 21 rosyjskich bezzałogowców wtargnęło nad Polskę. Trzy zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo, w tym holenderskie myśliwce F-35. Dotąd szczątki dronów odnaleziono na terenie pięciu województw: lubelskiego (najwięcej), mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego.

W reakcji na te wydarzenia Polska wystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego o uruchomienie artykułu 4. NATO (konsultacje). Sojusz podjął decyzję o rozpoczęciu operacji "Wschodnia Straż", mającej na celu zabezpieczenie krajów wschodniej flanki NATO.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że NATO powinno rozważyć możliwość zestrzeliwania rosyjskich dronów i rakiet w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Zastrzegł, że to nie jest decyzja, którą Polska może podjąć sama, tylko wspólnie z sojusznikami.

Prezydent USA Donald Trump pytany o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony stwierdził, że "to mogła być pomyłka".

