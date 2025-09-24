Antifa organizacją terrorystyczną? PiS zapowiada działanie

Zgodnie z zapowiedzią, prezydent USA Donald Trump ogłosił uznanie Antify za organizację terrorystyczną. W USA szykuje się w związku z tym batalia prawna, a tymczasem w ślady Trumpa idzie rząd w Budapeszcie. – Antifa to organizacja terrorystyczna. Bili pokojowo nastawionych ludzi na Węgrzech, a następnie udali się do Parlamentu Europejskiego, aby udzielać nam lekcji. Nadszedł czas, aby Węgry poszły za przykładem Ameryki i uznały ich za terrorystów – stwierdził premier Viktor Orban w wywiadzie dla publicznego Radia Kossuth.

PiS zapowiada interpelację do premiera

W środę w Sejmie, podczas briefingu prasowego, posłowie PiS zapowiedzieli podjęcia działań w celu uznania Antify za organizację terrorystyczną.

– Jesteśmy tu w związku z tragedią, która wstrząsnęła całym światem. Charlie Kirk był dla wielu młodych postacią symboliczną, był przedstawicielem młodych konserwatystów, walcząc o wolność debaty. Walczył o wolność słowa, wolność religijną, wolność debaty i za to został zamordowany. Był tak znienawidzony, że zamiast słów i racji zdecydowali się użyć argumentu w postaci pocisku. Jego przesłanie jest nam niezwykle bliskie i chcemy budować przekaz pokazując, że cywilizacja zachodnioeuropejska musi opierać się na tych wartościach, które wynikają z fundamentów chrześcijaństwa – powiedział były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Poseł Dariusz Matecki podkreślił, że "Kirk dziś symbolizuje wolność słowa, ale też nienawiść lewej strony do chrześcijan". – Organizacje, takie jak Fidei Defensor, które raportowały o przestępstwach przeciw chrześcijanom zostały całkowicie zniszczone przez Adama Bodnara po zmianie władzy, bo stwierdził, że takich przestępstw nie ma. Wspólnie z innymi posłami PiS piszemy interpelację skierowaną do premiera Tuska. Domagamy się, żeby Polska wniosła na forum UE o uznanie Antify jak organizacji terrorystycznej. Apelujemy o to, żeby organizacja, która posługuje się przemocą w przestrzeni publicznej, która prowadzi do takich tragedii, żeby była uznana w UE jako organizacja terrorystyczna – zapowiedział.

