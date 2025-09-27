Świeże rozwiązanie
Kraj
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Świeże rozwiązanie

Łańcuch sędziowski, zdjęcie ilustracyjne
Łańcuch sędziowski, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP
ĆWIERKOT || A jednak! Wydaje się, że znaleziono sposób na zakorkowany polski wymiar sprawiedliwości! Stop.

Sposób jest dość świeży, bo ma lat 29, jest asesorem o nazwisku Domasat Arkadiusz i zamiast rozpocząć proces sądowy i po kolei przesłuchiwać świadków, wziął i umorzył sprawę przed jej rozpoczęciem. Zuch! Stop.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

