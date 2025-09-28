Historia szaleństwa
Historia szaleństwa

POCZYTANKI || Najpierw antypatia: podejrzliwość wobec odmienności. Potem próba klasyfikacji: co nas różni i co z tego może wynikać.

Na końcu zaś budowanie planów przebudowy świata: koncepcji segregacji albo "ostatecznego rozwiązania". Doktor Mateusz Maleszka ze znawstwem opowiada o rasizmie – tym prawdziwym, a nie o terminie zawłaszczonym we współczesnym dyskursie przez lewicę jako jeden z pustych epitetów ("faszysta", "rasista", "mizogin"), którymi obrzucić można każdego, kto ma inne poglądy.

