Historia szaleństwa

Na końcu zaś budowanie planów przebudowy świata: koncepcji segregacji albo "ostatecznego rozwiązania". Doktor Mateusz Maleszka ze znawstwem opowiada o rasizmie – tym prawdziwym, a nie o terminie zawłaszczonym we współczesnym dyskursie przez lewicę jako jeden z pustych epitetów ("faszysta", "rasista", "mizogin"), którymi obrzucić można każdego, kto ma inne poglądy.