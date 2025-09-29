"Gratuluję siłom prozachodnim". Nawrocki o wyniku wyborów

O godz. 21. w Mołdawii zakończyły się wybory parlamentarne, Po zliczeniu głosów z ponad 98 proc. komisji, najwięcej głosów zyskała sprawująca władzę od czterech lat proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS). Według danych Centralnej Komisji Wyborczej, ugrupowanie to uzyskało poparcie 49,6 proc. wyborców.

Na drugim miejscu znalazł się prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP). W jego skład wchodzą socjaliści, komuniści oraz partia Przyszłość Mołdawii. Na tę opcję postawiło 24,5 proc. Mołdawian. Agencja DPA, powołując się na Centralną Komisję Wyborczą w Kiszyniowie, przekazała, że trzecie miejsce zajął blok Alternatywa, związany z prorosyjskim burmistrzem Kiszyniowa Ionem Czebanem, zdobywając 8,1 proc. poparcia.

Próg wyborczy przekroczyła także Nasza Partia oligarchy Renato Usatego, uzyskując 6,2 proc. głosów. Frekwencja wyniosła ponad 52 proc.

Nawrocki: Liczę na owocną współpracę

Gratulacje zwycięzcom złożył w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

"Gratuluję siłom prozachodnim zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w Mołdawii. Polska niezmiennie wspiera Kiszyniów na drodze reform i integracji europejskiej” – napisała głowa państwa na platformie X.

Nawrocki odniósł się również do kwestii kontaktów z prezydent Mołdawii. „Liczę na owocną współpracę z prezydent Maią Sand” – zaznaczył.

Tusk: Uratowaliście demokrację

Również premier Donald Tusk skomentował w mediach społecznościowych zwycięstwo proeuropejskich sił w mołdawskich wyborach.

"Wygrana w tych wyborach wymagała prawdziwej odwagi narodu mołdawskiego i Mai Sandu" – ocenił premier.

"Nie tylko uratowaliście demokrację i utrzymaliście europejski kurs, ale także powstrzymaliście Rosję przed próbami przejęcia kontroli nad całym regionem. To dobra lekcja dla nas wszystkich" – podkreślił Tusk.

