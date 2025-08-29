Nawrocki rozmawiał z prezydent wschodniego państwa. Znamy tematy

O połączeniu poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. "Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał dziś z Prezydent Mołdawii Maią Sandu. Liderzy rozmawiali o dalszym zacieśnianiu współpracy dwustronnej, w tym w sferze ekonomicznej i w dziedzinie bezpieczeństwa" – czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono, "prezydent Karol Nawrocki podkreślił wsparcie Polski dla procesu negocjacji w sprawie przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej".

"Rozmawiano o sytuacji wewnętrznej Mołdawii w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w tym kraju. Omówiono też aktualną sytuację międzynarodową, w tym regionalną" – przekazała Kancelaria Prezydenta RP.

Tusk w Mołdawii. Data nie jest przypadkowa

W środę do Mołdawii, gdzie za miesiąc odbędą się wybory parlamentarne, przybyli premier Polski Donald Tusk, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron.

Przywódcy podczas wspólnej wizyty w Kiszyniowie zapewnili o wsparciu dla Mołdawii w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Liderzy Trójkąta Weimarskiego podkreślili, że będą wspierać Mołdawian w walce z dezinformacją i próbami destabilizacji.

Politycy odwiedzili stolicę Mołdawii w 34. rocznicę ogłoszenia niepodległości przez byłą republikę radziecką, która dziś liczy 2,5 mln mieszkańców. Politycy spotkali się z prezydent kraju Maią Sandu. Od 2022 r. Mołdawia, podobnie jak Ukraina, posiada status kandydata do UE.

Poparcie dla Sandu i koalicji rządzącej

Wizyta Macrona, Merza i Tuska była również formą wsparcia dla Sandu i obecnej koalicji rządowej przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi.

– Mierzyliście się z różnymi wyzwaniami, ale nie poddaliście się. Potrafiliście walczyć z zimnem, kiedy źli ludzie zakręcili wam gaz i wygraliście, wytrzymaliście – powiedział w Kiszyniowie premier Donald Tusk.

– Otwarte umysły, otwarte serca to dzisiaj nie tylko w waszym kraju, ale na całym świecie wielkie skarby. Czasami coraz trudniej je dostrzec w globalnej polityce. Możemy się wszyscy od was uczyć tego przywiązania do autentycznych wartości – zaznaczył.

