"Może dzisiaj trzeba to powiedzieć na nowo". Tusk w Mołdawii

Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Polski Donald Tusk podczas wspólnej wizyty w Kiszyniowie zapewnili o wsparciu dla Mołdawii w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Liderzy Trójkąta Weimarskiego podkreślili, że będą wspierać Mołdawian w walce z dezinformacją i próbami destabilizacji.

Europejscy przywódcy odwiedzili stolicę Mołdawii w 34. rocznicę ogłoszenia niepodległości przez byłą republikę radziecką, która dziś liczy 2,5 mln mieszkańców. Politycy spotkali się z prezydent kraju Maia Sandu. Od 2022 r. Mołdawia, podobnie jak Ukraina, posiada status kandydata do UE.

Wizyta Macrona, Merza i Tuska była również formą wsparcia dla Sandu i obecnej koalicji rządowej przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi.

Tusk: Europa będzie silniejsza z Mołdawią

– Mierzyliście się z różnymi wyzwaniami, ale nie poddaliście się. Potrafiliście walczyć z zimnem, kiedy źli ludzie zakręcili wam gaz i wygraliście, wytrzymaliście – powiedział w Kiszyniowie premier Donald Tusk. – Otwarte umysły, otwarte serca to dzisiaj nie tylko w waszym kraju, ale na całym świecie wielkie skarby. Czasami coraz trudniej je dostrzec w globalnej polityce. Możemy się wszyscy od was uczyć tego przywiązania do autentycznych wartości – kontynuował.

Szef polskiego rządu podkreślił, że nie ma bezpiecznej UE, Polski, Francji i Niemiec bez niepodległej i bezpiecznej Mołdawii. – Polska wkroczyła na tę ścieżkę integracji i niepodległości wcześniej, mamy za sobą ponad 30 lat transformacji w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Dla nas, Polaków, droga do Europy też nie była prosta – stwierdził.

– Powtórzę, bo nigdy dość przypominać o pewnych może wydawałoby się, że oczywistościach, ale w czasach, kiedy prawda nie jest tak częsta w polityce, kiedy tak często triumfuje kłamstwo, cynizm, fake newsy, to może dzisiaj trzeba na nowo tę prawdę powiedzieć. Rozszerzenie Unii Europejskiej o Mołdawię, a także inne aspirujące kraje, które ubiegają się o członkostwo i są w procesie akcesyjnym, leży oczywiście w interesie tych państw, Mołdawii, jestem o tym głęboko przekonany, ale przecież w takim samym stopniu leży w interesie całej Europy – oznajmił Tusk. – W tym wspólnym wysiłku nikt nikomu nie robi łaski, uprzejmości. Bezpieczna, zamożna i stabilna Mołdawia jako część Unii Europejskiej leży w najżywotniejszym interesie Unii Europejskiej jako całości. Pokój, dobrobyt i bezpieczeństwo Unii Europejskiej i jej państw członkowskich są powiązane z pokojem, dobrobytem i bezpieczeństwem Mołdawii. Europa będzie silniejsza z Mołdawią – zaznaczył.

