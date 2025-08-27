Jasne stanowisko rządu ws. umowy z Mercosur

W środę z inicjatywy prezydenta odbyła się Rada Gabinetowa. – Chciałbym zachęcić pana premiera i wszystkich państwa ministrów oraz zadeklarować, że jestem gotowy do budowania mniejszości blokującej w Radzie Unii Europejskiej, aby powstrzymać umowę Unii Europejskiej z państwami Mercosur – oświadczył Karol Nawrocki. Jak stwierdził, ta umowa jest końcem polskiego rynku drobiu, wołowiny i produkcji zbóż.

Premier Donald Tusk poinformował, że rząd pracuje nad wprowadzeniem mechanizmu, który umożliwi częściową blokadę lub korektę umowy UE-Mercosur. – Pracujemy nad tym, aby wprowadzić mechanizm (...), który powinien spowodować możliwość częściowej blokady czy korekty wtedy, kiedy pojawią się zagrożenia na rynkach europejskich – powiedział szef rządu. – Czy to jest wystarczające? Oczywiście, że nie – dodał. I podkreślił, że obecnie jedynie Francja jest gotowa korygować ustalenia na linii UE-Mercosur.

Sikorski: Tak będziemy głosować

– Polska będzie głosowała przeciwko przyjęciu umowy z Mercosur w Radzie Europejskiej. Jeszcze nie wiemy, kiedy to głosowanie nastąpi – oznajmił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Gabinetowej.

– Druga kwestia, która interesowała pana prezydenta, to stosunki handlowe z Ukrainą. Przypominam, że poprzedni rząd dopuścił do otwarcia jednolitego rynku na niekontrolowany dopływ płodów rolnych, choć można było wtedy zwiększyć kontyngenty, czego domagał się ówczesny szef opozycji Donald Tusk. Od czerwca tego roku handel z Ukrainą z powrotem jest regulowany umową stowarzyszeniową, a więc umową o pogłębionym handlu i takie zjawiska jak osławione zboże techniczne czy inne sposoby omijania regulacji unijnych nie mają już miejsca. Wspieramy Ukrainę w jej walce o wolność, ale jednocześnie chronimy polski rynek – mówił.

Umowa UE-Mercosur

Umowa z Mercosur to umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Mercosur (Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj). Umowa ma na celu zniesienie ceł i barier handlowych w wymianie towarów i usług. Na jej zawarciu zależy przede wszystkim Niemcom.

Do ratyfikacji umowy UE-Mercosur potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego i 15 państw reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE. Umowa może zatem zostać powstrzymana, o ile Francja i Polska zdołają zorganizować mniejszość blokującą.

Umowa szeroko otworzy Europę na import tańszej żywności z Ameryki Południowej, co osłabi konkurencyjność – a może nawet rentowność – rodzimych gospodarstw rolnych. Tym bardziej, że żywność z Ameryki Południowej nie jest objęta rozmaitymi wymogami, które Unia Europejska nałożyła na lokalnych rolników.

