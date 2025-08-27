Prezydent zawetował kolejne ustawy. Polska nie dostosuje prawa do UE
Prezydent zawetował kolejne ustawy. Polska nie dostosuje prawa do UE

Grafika pilne Źródło: DoRzeczy.pl
Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu. Prezydent sprzeciwił się też nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin.

W środę odbyła się pierwsza Rada Gabinetowa zwołana przez Karola Nawrockiego. Po posiedzeniu Kancelaria Prezydenta wydała komunikat, w którym poinformowała, że głowa państwa zawetowała nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Tym samym Nawrocki zakwestionował możliwość przechowywania surowców energetycznych poza granicami Polski.

Więcej informacji wkrótce.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Prezydent.pl
