Prezydent zawetował kolejne ustawy. Polska nie dostosuje prawa do UE

Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu. Prezydent sprzeciwił się też nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin.
W środę odbyła się pierwsza Rada Gabinetowa zwołana przez Karola Nawrockiego. Po posiedzeniu Kancelaria Prezydenta wydała komunikat, w którym poinformowała, że głowa państwa zawetowała nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
Tym samym Nawrocki zakwestionował możliwość przechowywania surowców energetycznych poza granicami Polski.
Więcej informacji wkrótce.
Źródło: Prezydent.pl