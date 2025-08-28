Rozmowy w Belwederze. Z liderami połączył się Zełenski
Szczyt z udziałem liderów państw bałtyckich i Danii zorganizowany przez prezydenta Karola Nawrockiego
Szczyt z udziałem liderów państw bałtyckich i Danii zorganizowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Źródło: KPRP/Mikołaj Bujak
W czwartek do Warszawy, na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego, przybyli liderzy państw bałtyckich oraz Danii. Do rozmów zaproszono też prezydenta Ukrainy.

Do dyskusji liderów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Danii dołączył Prezydent Ukrainy – przekazała wieczorem w czwartek Kancelaria Prezydenta.

W Belwederze zjawili się prezydenci: Litwy – Gitanas Nauseda, Estonii – Alar Karis oraz Łotwy – Edgars Rinkevičs. Do Warszawy przybyła również premier Danii Mette Frederiksen. Uczestnicy szczytu połączyli się zdalnie z liderem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W oficjalnym komunikacie KPRP czytamy: "Tematem przewodnim spotkania jest bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego oraz kwestie rosyjskiej agresji na Ukrainę i stan rozmów pokojowych toczonych pod przewodnictwem Prezydenta Donalda Trumpa".

Przydacz: Prezydent Nawrocki szykuje się do rozmów z Trumpem

Kancelaria Karola Nawrockiego informowała, że "jasnym jest, że tematyka związana z sytuacją na froncie ukraińsko-rosyjskim, sytuacja polityczna wokół negocjacji dotyczących rozwiązań pokojowych czy zawieszenia broni na Ukrainie będzie jednym z ważniejszych przedmiotów rozmowy". Odpowiedzialny za politykę zagraniczną Marcin Przydacz mówił: – Nic o Ukrainie bez Ukrainy, chcemy więc poznać także i perspektywę ukraińską na aktualną sytuację.

Konsultacje stanowią część przygotowań do przyszłotygodniowej wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Przydacz zaznaczył, że Pałac Prezydencki chce "zebrać głosy" z państw naszego regionu. – Prezydent za parę dni jedzie do Waszyngtonu i chce być głosem regionu, ale też chce się najpierw wsłuchać w ten region, tak aby móc – jako jego lider – jechać z pewnym ustalonym stanowiskiem w sprawie Rosji – powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej. W planie jest też rozmowa telefoniczna z prezydent Mołdawii Maią Sandu oraz z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Źródło: X / KPRP
