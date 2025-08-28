Rozmowy w Belwederze. Z liderami połączył się Zełenski

Do dyskusji liderów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Danii dołączył Prezydent Ukrainy – przekazała wieczorem w czwartek Kancelaria Prezydenta.

W Belwederze zjawili się prezydenci: Litwy – Gitanas Nauseda, Estonii – Alar Karis oraz Łotwy – Edgars Rinkevičs. Do Warszawy przybyła również premier Danii Mette Frederiksen. Uczestnicy szczytu połączyli się zdalnie z liderem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W oficjalnym komunikacie KPRP czytamy: "Tematem przewodnim spotkania jest bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego oraz kwestie rosyjskiej agresji na Ukrainę i stan rozmów pokojowych toczonych pod przewodnictwem Prezydenta Donalda Trumpa".

Przydacz: Prezydent Nawrocki szykuje się do rozmów z Trumpem

Kancelaria Karola Nawrockiego informowała, że "jasnym jest, że tematyka związana z sytuacją na froncie ukraińsko-rosyjskim, sytuacja polityczna wokół negocjacji dotyczących rozwiązań pokojowych czy zawieszenia broni na Ukrainie będzie jednym z ważniejszych przedmiotów rozmowy". Odpowiedzialny za politykę zagraniczną Marcin Przydacz mówił: – Nic o Ukrainie bez Ukrainy, chcemy więc poznać także i perspektywę ukraińską na aktualną sytuację.

Konsultacje stanowią część przygotowań do przyszłotygodniowej wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Przydacz zaznaczył, że Pałac Prezydencki chce "zebrać głosy" z państw naszego regionu. – Prezydent za parę dni jedzie do Waszyngtonu i chce być głosem regionu, ale też chce się najpierw wsłuchać w ten region, tak aby móc – jako jego lider – jechać z pewnym ustalonym stanowiskiem w sprawie Rosji – powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej. W planie jest też rozmowa telefoniczna z prezydent Mołdawii Maią Sandu oraz z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

