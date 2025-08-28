Nawrocki zwołał szczyt w Warszawie. "Dołączy prezydent Ukrainy"

Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego w czwartek do Warszawy przyjadą prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii oraz premier Danii. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w Belwederze odbędą się konsultacje liderów państw regionu Morza Bałtyckiego przed przyszłotygodniową wizytą polskiego przywódcy w Waszyngtonie.

Politycy omówią m.in. sytuację na Ukrainie i stan rozmów pokojowych toczonych pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie uczestniczył w telekonferencji organizowanej przez przywódcę USA z udziałem liderów państw europejskich oraz sekretarza generalnego NATO Marka Rutte.

Przydacz: Obecność Zełenskiego jest wskazana

Jak poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, cytowany przez Portal Samorządowy, do rozmów Karola Nawrockiego z liderami państw regionu dołączy – w formie wideorozmowy – prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Tematyka związana z sytuacją na froncie ukraińsko-rosyjskim, sytuacja polityczna wokół negocjacji dotyczących rozwiązań pokojowych, czy zawieszenia broni na Ukrainie będzie jednym z ważniejszych przedmiotów rozmowy. Uznaliśmy, że obecność, także i w formule wideokonferencji, głowy państwa ukraińskiego jest wskazana po to, aby też poznać perspektywę aktualną właśnie Ukrainy na te rozmowy – powiedział Przydacz.

Prezydencki minister zapowiedział, że w piątek Karol Nawrocki odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydent Mołdawii Maią Sandu, natomiast w sobotę – z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Nawrocki złoży wizytę w Białym Domu

Prezydent Karol Nawrocki uda się 3 września do Stanów Zjednoczonych. Będzie to jego pierwsza wizyta zagraniczna. – Przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z panem prezydentem Donaldem Trumpem o tym, co się dzieje na Ukrainie, o przygotowaniach do twardych rozmów pokojowych, które mają nastąpić – powiedział rzecznik prasowy Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

– Pan prezydent przekaże panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi swoje wnioski dotyczące tego, w jaki sposób należałoby rozmawiać z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, ze zbrodniarzem Putinem – dodał.

