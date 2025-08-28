Weto Nawrockiego wywoła wojnę? Niemiecka gazeta ostrzega

Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o pomocy Ukraińcom odbija się echem w niemieckich mediach. "Die Tageszeitung" krytykuje ruch polityka, przekonując, że weto oznacza zdradę Ukrainy. Karol Nawrocki zawetował przedłużenie finansowania świadczeń dla Ukraińców w Polsce, domagając się m.in. uzależnienia dostępu do opieki zdrowotnej od składek i ograniczenia świadczenia socjalnego 800 plus do pracujących Ukraińców.

Gabriele Lesser pisze, że polski prezydent kieruje się zasadą "im gorzej dla Ukrainy, tym lepiej dla Polski", co jej zdaniem Karol Nawrocki wyraził to już podczas kampanii wyborczej, kiedy wielokrotnie wypowiadał się przeciwko członkostwu Ukrainy w NATO i zapewniał, że jako prezydent sprzeciwi się wysłaniu polskich żołnierzy na misję pokojową na Ukrainę. "Weto Nawrockiego wywołuje strach i przerażenie wśród miliona ukraińskich uchodźców w Polsce, którzy bez ustawy o pomocy pod koniec września stracą legalny status pobytu w Polsce" – twierdzi komentatorka.

Dalej czytamy, że pomysł prezydenta, który chce uznać flagę Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) za symbol karalny, tak jak swastyka, czy sierp i młot. "W ten sposób Nawrocki idzie na rękę prezydentowi Rosji, to nienawiść i podłość – z jasnym celem politycznym: Nawrocki chce obalić centrolewicowy rząd i utorować drogę do powrotu do władzy prawicowo-populistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość" – grzmi Lesser.

Gazeta twierdzi, że tego rodzaju decyzje świadczą, iż Karol Nawrocki "najwyraźniej wypiera fakt, że taka polityka jest jednocześnie zaproszeniem dla Władimira Putina, aby po zdobyciu Kijowa wziąć na cel Warszawę". "Kto miałby pomóc Polsce po tym, jak zdradziła ona swojego sąsiada, Ukrainę?" – pyta autorka komentarza w "Die Tageszeitung".

Weto prezydenta wobec wsparcia socjalnego dla Ukraińców. Wyniki sondażu

Z badania SW Research dla Onetu wynika, że większość Polaków popiera weto prezydenta Nawrockiego.

Pracownia zadała pytanie: "Czy popiera Pani/Pan decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?".

Wyniki są jasne. Odpowiedź "tak" wybrało 59,8 proc. uczestników sondażu. Przeciwnego zdania jest co czwarty badany – to 25,4 proc. Pozostałe 14,7 proc. ankietowanych wybrało wariant odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Nieco większe uznanie dla decyzji Karola Nawrockiego jest wśród mężczyzn (63,4 proc.) niż kobiet (56,5 proc.). Sondaż pokazuje również, że weto zyskało największe poparcie w grupie wiekowej 25-34 lata (73,5 proc. z nich), a nieco mniejsze wśród osób powyżej 50. roku życia (50,1 proc. z nich).

