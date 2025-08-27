Weto Nawrockiego. Cejrowski: Chcę więcej. Lisicki: Prezydent dotrzymuje słowa

Prezydent Karol Nawrocki przekazał podczas poniedziałkowego briefingu prasowego, że nie podpisał ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jak podkreślił, sytuacja w zakresie polskich finansów publicznych i "emocji politycznej i społecznej się zmieniła".

– Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać zobowiązania. 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. Podobnie z ochroną zdrowia – zauważył.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentowali m.in. decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. – Wydaje się, że Karol Nawrocki dotrzymuje swojego słowa. W kampanii mówił o tym, że jak zostanie prezydentem, to nie dopuści do tego, aby była przedłużona ustawa, która daje przywileje Ukraińcom. Rzecz dotyczy świadczenia 800+, na mocy którego Ukraińcy dostawali, podobnie jak Polacy, 800 złotych na jedno dziecko. Prezydent zawetował projekt rządowy i złożył własny projekt, zgodnie z którym tylko pracujący Ukraińcy mieliby takie świadczenia otrzymywać. Pierwszym, który ten pomysł podniósł był Rafał Trzaskowski w kampanii wyborczej, a Donald Tusk pisał, że jest na tak. Oczywiście sytuacja się zmieniła, bo Trzaskowski przegrał – wskazywał red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Zajmijmy się sforą. Prezydent powinien otrzepać ramiona i w ogóle nie komentować. To ranga urzędu i wobec chamstwa nie zabieramy głosu. Jak się człowiek będzie musiał do chamstwa odnosić, to będzie musiał się schylić do ich poziomu. Szczekają na prezydenta, to niech szczekają. Dlaczego prezydent uważa, że 800+ powinniśmy płacić pracującym Ukraińcom, którzy są tutaj czasowo? Czy umie to jakoś uzasadnić? – zastanawiał się Wojciech Cejrowski.