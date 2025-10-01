Pobili, ogolili mu głowę i wszystko nagrali. Szokujące zachowanie Ukraińców we Wrocławiu

O sprawie poinformowała wrocławska policja. 13 września doszło do pobicia 23-letniego obywatela Ukrainy. Sprawcami była grupa jego rodaków. Jak przekazali funkcjonariusze, Ukraińcy zwabili ofiarę używając fałszywego konta w mediach społecznościowych, które miało należeć do 16-letniej dziewczyny. Za jego pomocą zaaranżowali spotkanie, które miało mieć charakter seksualny.

Po pojawieniu się w wyznaczonym miejscu mężczyzna został zaatakowany przez napastników. Ci pobili go, ogolili głowę i wymalowali na twarzy symbole o charakterze nazistowskim, rejestrując całe zajście, by dodatkowo ośmieszyć 23-latka.

– Sprawcami napaści było siedem osób, wszyscy byli obywatelami Ukrainy. Wszyscy zostali ustaleni przez policję. Osoby, które ukończyły 18. rok życia, usłyszały zarzuty m.in. uszkodzenia ciała. Poszkodowany po ataku trafił do szpitala – powiedziała podkomisarz Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

Część z zatrzymanych to nieletni, zatem ich sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja podaje, że "obecnie trwają czynności zmierzające do pełnego ustalenia roli każdego z uczestników zajścia".

Problem samosądów

W kontekście sprawy z Wrocławia policja podkreśla, że coraz częściej dochodzi do działań grup, które mają charakter samosądów. Nastoletni napastnicy z Ukrainy wyjaśniali, że chcieli złapać pedofilia. Nie wiedzieli, że zgodnie z polskimi przepisami osoby od 15 roku życia wzwyż mogą legalnie współżyć seksualnie.

Na problem zwróciła uwagę w swojej interpelacji posłanka Katarzyna Osos. Parlamentarzystka określiła tzw. szon patrole nieformalnymi grupami nastolatków "uważających się za samozwańczych obrońców moralności, na wzór »policji obyczajowej«, którzy »polują« na, ich zdaniem, niewłaściwie ubrane czy nieobyczajnie zachowujące się dziewczynki i młode kobiety, by następnie piętnować je oraz ośmieszać w internecie". Osos wskazała na negatywne skutki działań takich grup.

Czytaj też:

Polka wstawiła się za Ukrainką. Została pobitaCzytaj też:

Wrocław: Deportowano Ukraińca, który pobił kierowcę autobusu