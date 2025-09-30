MEN bierze się za "szon patrole". Podjęto działania

Na problem zwróciła uwagę w swojej interpelacji posłanka Katarzyna Osos. Parlamentarzystka określiła tzw. szon patrole nieformalnymi grupami nastolatków "uważających się za samozwańczych obrońców moralności, na wzór »policji obyczajowej«, którzy »polują« na, ich zdaniem, niewłaściwie ubrane czy nieobyczajnie zachowujące się dziewczynki i młode kobiety, by następnie piętnować je oraz ośmieszać w internecie". Osos wskazała na negatywne skutki działań takich grup.

Posłanka podkreśliła, że w sieci umieszczano wizerunki dziewcząt i nienawistne komentarze pod ich adresem. W wyniku tych działań uczennice przeżywały silny stres i wyrażały obawy związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. "Takie oznaki przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy należy jak najszybciej powstrzymać" – tłumaczyła Katarzyna Osos.

MEN reaguje na interpelację ws. "szon patroli"

Interpelacja doczekała się reakcji resortu edukacji. Wiceszefowa MEN Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że minister edukacji narodowej Barbara Nowacka "przekazała listy do kuratorów oświaty, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, wskazując na zjawiska wymagające podjęcia natychmiastowych działań profilaktycznych i wychowawczych (patostreaming, sextortion, »szon patrole«), a także do grupy młodych osób – mocno akcentując, że wyśmiewanie, wykluczanie i hejt w sieci to naruszanie godności i prywatności osobistej".

Jak podkreśliła Paulina Piechna-Więckiewicz, zgodnie z prawem każda szkoła obowiązkowo realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, który jest uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Wiceminister edukacji narodowej wskazała, że powinien on uwzględniać działania skierowane do uczniów, które kształtują zasady współżycia społecznego oraz tolerancji.

Wiceszefowa MEN zaznaczyła, że "sprawa walki z hejtem tzw. nielegalnych grup »szon patroli«", jeżeli wystąpi w środowisku szkolnym, powinna być "eliminowana na bieżąco".

