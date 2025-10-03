Ekshumacje na Wołyniu. Nowa deklaracja ambasadora Ukrainy

– Mamy stosowne porozumienia, które są realizowane. Mamy nadzieję, że prace będą kontynuowane w innych miejscach, o które wnioskowały strony ukraińska i polska. Strona ukraińska jest na to gotowa i w najbliższym czasie wyda pozwolenia – stwierdził Bodnar, cytowany w piątek przez portal Europejska Prawda.

Ambasador wymienił Hutę Pieniacką (obwód lwowski) oraz Ugły (obwód rówieński). Zapowiedział, że decyzje w tej sprawie mogą zapaść "w nadchodzących tygodniach".

Ekshumacje polskich ofiar UPA

Kwestia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej od lat jest przedmiotem sporu w stosunkach między Ukrainą i Polską. "Przełom" w tej sprawie ogłosił w styczniu br. premier Donald Tusk informując, że zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA.

We wrześniu w obwodzie tarnopolskim z udziałem delegacji z Polski przeprowadzono ponowny pochówek szczątków mieszkańców wsi Puźniki odnalezionych podczas ekshumacji przeprowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej.

Rzeź wołyńska

Według IPN zbrodnia wołyńska to antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy).

Czas trwania zbrodni wołyńskiej to lata 1943-1945. Sprawcy rzezi – Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) – we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem "akcji antypolskiej".

Krwawa niedziela

Punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej stanowiła tzw. krwawa niedziela, 11 lipca 1943 r., gdy oddziały UPA zaatakowały niemal 100 polskich miejscowości.

Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło ok. 50-120 tys. Polaków i w odwecie 2-3 tys. Ukraińców.

W czerwcu br. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

