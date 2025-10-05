Puszka zupy i coś jeszcze

DO ZOBACZENIA | Teza, którą stawiają autorzy wystawy „Andy Warhol. A Kind of Retrospective” – że Warhol jest najbardziej znanym twórcą na świecie – jest co najmniej dyskusyjna, lecz trudno nie zgodzić się z tym, że jego twórczość to dużo więcej niż Marilyn Monroe i puszka zupy Campbell.

To „dużo więcej” pokazano na trzech kondygnacjach Pop Culture Gallery w Starym Browarze w Poznaniu. Nie ma tam tego, z czym ikona popartu najbardziej się kojarzy, są za to mniej mainstreamowe prace, m.in. grafiki, polaroidy, filmy, szkice, archiwalne reklamy, zaprojektowane przez Warhola okładki płyt i magazynów „Interview”, tekstylia czy autoportret NFT wykonany na komputerze Amiga.