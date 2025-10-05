Pielęgniarka z poważnymi obrażeniami. Zaatakowała ją nietrzeźwa pacjetnka

O sprawie informuje Interia. Policja otrzymała zawiadomienie około godz. 21.30. Zgłoszenie dotyczyło agresywnej pacjentki, na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Suchej Beskidzkiej.

Mł. asp. Mateusz Lenartowicz przekazał w rozmowie z Interią, że pacjentka, która zaatakowała m.in. pielęgniarkę, była nietrzeźwa.

"Pielęgniarka odniosła poważne obrażenia; policjant nie mógł jednak podać szczegółów co do jej stanu zdrowia" – czytamy.

Służby w końcu ujęły nietrzeźwą kobietę, którą następnie przetransportowano do Izby Wytrzeźwień.

Funkcjonariusze obecnie prowadzą czynności wyjaśniające.

