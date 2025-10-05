Pielęgniarka z poważnymi obrażeniami. Zaatakowała ją nietrzeźwa pacjetnka

O sprawie informuje Interia. Policja otrzymała zawiadomienie około godz. 21.30. Zgłoszenie dotyczyło agresywnej pacjentki, na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Suchej Beskidzkiej.
Mł. asp. Mateusz Lenartowicz przekazał w rozmowie z Interią, że pacjentka, która zaatakowała m.in. pielęgniarkę, była nietrzeźwa.
"Pielęgniarka odniosła poważne obrażenia; policjant nie mógł jednak podać szczegółów co do jej stanu zdrowia" – czytamy.
Służby w końcu ujęły nietrzeźwą kobietę, którą następnie przetransportowano do Izby Wytrzeźwień.
Funkcjonariusze obecnie prowadzą czynności wyjaśniające.
Czytaj też:
Pobili, ogolili mu głowę i wszystko nagrali. Szokujące zachowanie Ukraińców we Wrocławiu
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.