Pielęgniarka z poważnymi obrażeniami. Zaatakowała ją nietrzeźwa pacjetnka
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Pielęgniarka z poważnymi obrażeniami. Zaatakowała ją nietrzeźwa pacjetnka

Dodano: 
Szpital, zdjęcie ilustracyjne
Szpital, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Jacek Bednarczyk
Nietrzeźwa kobieta zaatakowała personel medyczny Szpitalu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Jedna z pielęgniarek odniosła poważne obrażenia.

O sprawie informuje Interia. Policja otrzymała zawiadomienie około godz. 21.30. Zgłoszenie dotyczyło agresywnej pacjentki, na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Suchej Beskidzkiej.

Mł. asp. Mateusz Lenartowicz przekazał w rozmowie z Interią, że pacjentka, która zaatakowała m.in. pielęgniarkę, była nietrzeźwa.

"Pielęgniarka odniosła poważne obrażenia; policjant nie mógł jednak podać szczegółów co do jej stanu zdrowia" – czytamy.

Służby w końcu ujęły nietrzeźwą kobietę, którą następnie przetransportowano do Izby Wytrzeźwień.

Funkcjonariusze obecnie prowadzą czynności wyjaśniające.

Czytaj też:
Pobili, ogolili mu głowę i wszystko nagrali. Szokujące zachowanie Ukraińców we Wrocławiu

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: Interia.pl
Czytaj także