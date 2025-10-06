Szef MSWiA: W tym zakresie będziemy współpracować z prezydentem

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy o obywatelstwie polskim, który przewiduje "wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego, z trzech do 10 lat".

"To Prezydent Rzeczypospolitej stoi na straży tego, kto może otrzymać polskie obywatelstwo i zostać częścią naszej narodowej wspólnoty. (...) Prezydent – jako wskazany konstytucyjnie gospodarz tego zaszczytu – powinien mieć wiodący głos w sprawie wymogów jakie należy spełnić, żeby dołączyć do naszej narodowej wspólnoty. Tego oczekujemy od większości parlamentarnej" – napisał w sobotę na platformie X Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.

"Polski paszport nie jest zwykłym dokumentem ani pamiątką. To zaszczyt, który przysługuje tym, co z szacunkiem odnoszą się do naszych praw, naszej dumnej historii oraz tożsamości. Obywatelstwo należy się tym, którzy naprawdę chcą żyć według naszych zasad, szanują naszą kulturę i chcą razem z nami budować przyszłość. To także realna tarcza bezpieczeństwa, oparta na sile i autorytecie polskiego paszportu" – wyjaśnił.

"Zrobimy wszystko, aby rząd nie szedł drogą wytyczoną w tym tygodniu przez ministra Kierwińskiego – zapowiedzią rozmywania zasad nabywania polskiego obywatelstwa. Parlament powinien pilnie przystąpić do procedowania prezydenckiego projektu zaostrzającego kryteria nabywania polskiego obywatelstwa!" – stwierdził Szefernaker.

Kierwiński: Jest oczywiste, że będziemy współpracować z prezydentem

W poniedziałek do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Obywatelstwo Rzeczypospolitej jest zaszczytem. Planujemy zmiany w zakresie jego przyznawania. Tak, żeby otrzymywały je wyłącznie osoby gwarantujące swoją postawą bezpieczeństwo oraz pracę dla Polski. W tym zakresie jest oczywiste, że będziemy współpracować z Prezydentem" – oświadczył.

