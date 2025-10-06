Czy pijąc napój w restauracji zapłacisz kaucję? Ministerstwo tłumaczy

Od 1 października w Polsce obowiązuje system kaucyjny, obejmujący oznaczone znakiem kaucji: jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów (kaucja 50 gr), metalowe puszki o pojemności do 1 litra (50 gr), a także – od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra pojemności (1 zł).

Kaucję można odebrać przy zwrocie opakowania: w sklepie lub w automacie (paragon nie jest wymagany). Butelki i puszki nie mogą być zgniecione i muszą zawierać etykietę.

System kaucyjny. Nie wszystkie butelki i puszki można zwrócić

W obecnych warunkach system kaucyjnym są objęte opakowania ze znakiem kaucji takie jak butelki na wodę, soki, piwo oraz różne napoje: gazowane i niegazowane. Z systemu kaucyjnego wyłączone są opakowania na mleko, jogurty i inne napoje mleczne.

"Dlatego przy zwrocie opakowania ze znakiem kaucji konieczna jest etykieta z kodem, na podstawie której będzie możliwa identyfikacja butelki" – podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Czy zapłacę kaucję w restauracji?

Resort tłumaczy, że w przypadku sprzedaży na miejscu (np. napoju spożywanego w lokalu czy przelanego do szklanki) nie będzie wymagane pobieranie kaucji, ponieważ opakowanie nie opuszcza lokalu. Wtedy punkt gastronomiczny będzie mógł samodzielnie zwrócić dane opakowanie do punktu zbiórki. "Jeśli klient postanowi zabrać opakowanie z napojem ze sobą, to wtedy lokal gastronomiczny, czyli sprzedający, powinien pobrać od niego kaucję" – czytamy w komunikacie.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) pytana, czy system kaucyjny nie spowoduje wzrostu cen, zaprzeczyła dodając, że "to będzie taki koszt migrujący w naszym portfelu, a nie wydatek". – Kaucja, która będzie od nas pobierana, ona będzie do nas wracać – argumentowała.

Czytaj też:

Żabka przebija system kaucyjny. "Klienci zyskają podwójnie"