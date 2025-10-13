Rosyjski "opozycjonista" planował zamach w Polsce

Prokuratura Krajowa złożyła w sądzie w Sosnowcu akt oskarżenia wobec rosyjskiego małżeństwa. Mają odpowiedzieć za szpiegostwo – informuje RMF FM. Małżeństwo Igor R. i Irina R. mieli ściśle współpracować z rosyjskim wywiadem – Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Parę zatrzymano w lipcu zeszłego roku. Od tego czasu są za kratami. Śledztwo prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Igor R., działając pod płaszczykiem opozycjonisty, miał zbierać informacje o przeciwnikach Władimira Putina działających w Polsce i na zachodzie. Z kolei Irina miała szyfrować te informacje i wysyłać do Moskwy.

To jednak nie koniec szokujących doniesień nt. małżonków. "W zeszłym roku Igor R. razem z dwójką Ukraińców i jednym Rosjaninem miał uczestniczyć w nadawaniu paczki kurierskiej, w której były urządzenia i materiały wybuchowe – nitrogliceryna i wojskowe zapalniki" – informuje rozgłośnia. Okazuje się, że paczka trafiła do sortowni jednej z firm kurierskich w Łodzi. Tam na szczęście została zidentyfikowana, zanim doszło do możliwej eksplozji.

Igor i Irina R. przekonują, że zostali "wrobieni.

Zarzuty szpiegostwa dla Rosji wobec warszawskiego urzędnika

Niedawno do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi L. za szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu. Tomasz L. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 17 marca 2022 r. Następnie prokuratura, na podstawie materiałów ABW, wszczęła śledztwo, a sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który był przedłużany, w tym ostatnio przez Sąd Apelacyjny w Warszawie na okres kolejnych sześciu miesięcy, tj. do dnia 25 marca 2026 r.

Mężczyzna pracował w Wydziale Archiwalnym Ksiąg Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

