Niektórzy kuracjusze mogą być zawiedzeni. Duża zmiana w sanatoriach

W MZ od miesięcy trwają prace nad przepisami ograniczającymi dostępność i spożycie alkoholu. Zakładają one m.in. ograniczenie promocji, rabatów i niezwykle często stosowanych przez sieci dyskontów "wielopaków". Sprzedawcy będą mieć obowiązek weryfikowania wieku kupujących alkohol. To jednak nie wszystko. Nowa wersja ustawy obejmuje dodatkowe ograniczenia.

Pierwsze z nich dotyczy stacji paliw. W aktualnej wersji projektu zakaz sprzedaży alkoholu miałby być obligatoryjny przez cała dobę na wszystkich stacjach benzynowych (pierwotnie miał obowiązywać w nocy). "Sklepy prowadzone na terenie stacji paliw oferują szeroki asortyment produktów m.in. spożywczych, wśród których nierzadko znajdują się również napoje alkoholowe. Podkreślić należy, że skorzystanie ze stacji paliw zwykle możliwe jest całodobowo. Zestawienie całodobowego funkcjonowania stacji paliw z podstawową funkcją tych miejsc, jakim jest zaopatrywanie kierujących pojazdami w paliwo, jednoznacznie wskazuje, że możliwość nabywania w nich napojów alkoholowych nie jest korzystna z punktu widzenia zdrowia publicznego i może prowadzić do ryzykownego ich nabywania i spożywania" – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, który cytuje "Fakt".

Koniec alkoholu w uzdrowiskach

Drugie ograniczenie może wywołać oburzenie osób, które korzystają z sanatorium. W projekcie zapisano, że alkohol nie mógłby być sprzedawany w uzdrowiskach. "W skargach kierowanych do NFZ, a także w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się informacje o negatywnym odbiorze społecznym sprzedaży i spożywania alkoholu na terenie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Dotychczasowa, dodatkowa ochrona w postaci zakazów wprowadzanych przez gminy w drodze uchwał, które jeżeli są uchwalane to w odniesieniu do konkretnych obiektów np. szpitala, z pominięciem innych zakładów leczniczych, jest niewystarczająca i ma charakter uznaniowy" – wyjaśnia MZ.

Resort dodaje, że uzdrowiska są miejscem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i powinny one promować zdrowy styl życia.

Nowy zakaz miałby zostać wprowadzony od 1 stycznia 2026 r, jednak wydane pozwolenie na sprzedaż zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

