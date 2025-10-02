Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. PiS chce referendum

Sebastian Kaleta, szef warszawskich struktur PiS, ocenił, że „Marcin Kierwiński pokazał Rafałowi Trzaskowskiemu, że to on rządzi w Warszawie, jednak pokazał to w sprawie, która nurtuje wielu mieszkańców, która niepokoi wielu mieszkańców Warszawy”. – Chcemy, żeby sprawa, która jest tak ważna dla nich, była rozwiązana w sposób konstruktywny – dodał.
Poseł PiS podkreślił, że "na dzisiejszą nadzwyczajną sesję warszawski PiS proponuje następujące rozwiązania". – W pierwszej kolejności proponujemy, żeby ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą dotyczyło tych dzielnic, które wyraziły taką wolę w dotychczasowych konsultacjach. Są to cztery dzielnice: Śródmieście, Praga-Północ, Ochota oraz Bielany – wyjaśnił.
PiS proponuje referendum lokalne w Warszawie
Warszawscy radni PiS zaproponowali projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy, żeby rozpisać referendum lokalne na dzień 16 listopada, w którym mieszkańcy Warszawy odpowiedzieliby na dwa pytania.
Pytania w proponowanym przez PiS referendum brzmiałyby następująco:
- Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na całym obszarze m. st. Warszawy polegającym na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od godz. 23 do 6?
- Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na obszarze swojej dzielnicy, polegającym na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od godz. 23 do 6?
Awantura na sesji rady miasta ws. zakazu sprzedaży alkoholu w nocy
Po godz. 14 w czwartek rozpoczęła się nadzwyczajna sesja rady miasta Warszawa poświęcona wprowadzeniu pilotażu nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Zakaz miałby obowiązywać w godz. 23:00 do 6:00. Złożone przez prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego projekty zakładają, że zakaz będzie obowiązywać w dzielnicach od 1 listopada.
Na sesji rady Warszawy, która odbyła się dwa tygodnie temu, niespodziewanie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całej stolicy. Stołeczni radni zagłosowali też przeciwko projektowi radnych w tej samej sprawie. Przyjęli dwa projekty dotyczące wprowadzenia zakazu w Śródmieściu i na Pradze-Północ.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował później, że wiosną złoży projekt dotyczący tego, aby zakaz sprzedaży alkoholu w nocy obowiązywał w całym mieście. Miałoby się to stać od 1 czerwca 2026 roku.
W latach 2018-2024 zakaz sprzedaży alkoholu w nocy wprowadziło około 180 gmin w Polsce.
