Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. PiS chce referendum

Sebastian Kaleta, szef warszawskich struktur PiS, ocenił, że „Marcin Kierwiński pokazał Rafałowi Trzaskowskiemu, że to on rządzi w Warszawie, jednak pokazał to w sprawie, która nurtuje wielu mieszkańców, która niepokoi wielu mieszkańców Warszawy”. – Chcemy, żeby sprawa, która jest tak ważna dla nich, była rozwiązana w sposób konstruktywny – dodał.

Poseł PiS podkreślił, że "na dzisiejszą nadzwyczajną sesję warszawski PiS proponuje następujące rozwiązania". – W pierwszej kolejności proponujemy, żeby ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą dotyczyło tych dzielnic, które wyraziły taką wolę w dotychczasowych konsultacjach. Są to cztery dzielnice: Śródmieście, Praga-Północ, Ochota oraz Bielany – wyjaśnił.

PiS proponuje referendum lokalne w Warszawie

Warszawscy radni PiS zaproponowali projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy, żeby rozpisać referendum lokalne na dzień 16 listopada, w którym mieszkańcy Warszawy odpowiedzieliby na dwa pytania.

Pytania w proponowanym przez PiS referendum brzmiałyby następująco:

Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napoj ów alkoholowych na ca łym obszarze m. st. Warszawy polegającym na zakazie sprzedaży napoj ów alkoholowych przeznaczonych do spo życia poza miejscem sprzedaży w godzinach od godz . 23 do 6? Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napoj ów alkoholowych na obszarze swojej dzielnicy, polegaj ącym na zakazie sprzedaży napoj ów alkoholowych przeznaczonych do spo życia poza miejscem sprzedaży w godzinach od godz . 23 do 6?

Awantura na sesji rady miasta ws. zakazu sprzedaży alkoholu w nocy

Po godz. 14 w czwartek rozpoczęła się nadzwyczajna sesja rady miasta Warszawa poświęcona wprowadzeniu pilotażu nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Zakaz miałby obowiązywać w godz. 23:00 do 6:00. Złożone przez prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego projekty zakładają, że zakaz będzie obowiązywać w dzielnicach od 1 listopada.

Na sesji rady Warszawy, która odbyła się dwa tygodnie temu, niespodziewanie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całej stolicy. Stołeczni radni zagłosowali też przeciwko projektowi radnych w tej samej sprawie. Przyjęli dwa projekty dotyczące wprowadzenia zakazu w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował później, że wiosną złoży projekt dotyczący tego, aby zakaz sprzedaży alkoholu w nocy obowiązywał w całym mieście. Miałoby się to stać od 1 czerwca 2026 roku.

W latach 2018-2024 zakaz sprzedaży alkoholu w nocy wprowadziło około 180 gmin w Polsce.

