Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy w całym kraju? Większość Polaków "za"

W sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał respondentów, czy ich zdaniem w całej Polsce powinno się wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w nocy.

"Tak" odpowiedziało 62 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 28 proc. 10 proc. nie ma zdania w sprawie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu.

Do Sejmu trafiły dwa projektu ustaw w sprawie prohibicji w godz. 22:00-6:00. Projekty przygotowane zostały przez Lewicę i Polskę 2050.

Awantura na sesji rady miasta Warszawa

W czwartek odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta Warszawa, poświęcona wprowadzeniu pilotażu nocnej prohibicji w dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ.

Na sesji rady Warszawy, która odbyła się dwa tygodnie temu, niespodziewanie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całej stolicy. Stołeczni radni zagłosowali też przeciwko projektowi radnych w tej samej sprawie. Przyjęli dwa projekty dotyczące wprowadzenia zakazu w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował później, że wiosną złoży projekt dotyczący tego, aby zakaz sprzedaży alkoholu w nocy obowiązywał w całym mieście. Miałoby się to stać od 1 czerwca 2026 roku.

W latach 2018-2024 zakaz sprzedaży alkoholu w nocy wprowadziło około 180 gmin w Polsce.

Badanie Instytutu Pollster zostało przeprowadzone dla "Super Expressu" zostało przeprowadzone w dniach 27 i 28 września 2025 roku na próbie 1026 dorosłych Polaków.

