Nocna prohibicja w całej Warszawie. Trzaskowski podał datę

"Wczoraj na spotkaniu z radnymi i koleżankami i kolegami z Koalicji Obywatelskiej uzgodniliśmy, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady, na której przyjęta będzie uchwała ws. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach – Pradze Północ i Śródmieściu – od początku listopada. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji złożę jeszcze w tym tygodniu" – poinformował w czwartek na platformie X Rafał Trzaskowski.

"Co najważniejsze, uzgodniliśmy także, że od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przedłożę Radzie wiosną przyszłego roku" – przekazał prezydent Warszawy.

Nocna prohibicja w Warszawie. Trzaskowski: Krok po kroku

Trzaskowski wyjaśnił również, dlaczego najpierw ograniczenie w sprzedaży alkoholu będzie obowiązywać jedynie w ścisłym centrum miasta. "Bo ograniczeniu sprzedaży alkoholu towarzyszyć będzie kompleksowy program kilkunastu działań dotyczących takich kwestii jak planowanie dodatkowych patroli służb, czy oznaczenie miejsc, w których dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa, będziemy mieli też dane dotyczące tego, jak przekłada się zakaz na konkretne miejsca i godziny naruszeń porządku. Z taką wiedzą do pozostałych dzielnic wejdziemy z programem lepiej przygotowanym, przećwiczonym w terenie – w dwóch centralnych dzielnicach miasta" – przekonywał.

"Czy dyskusja wokół kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu w stolicy przebiegła w sposób wzorcowy? Zdecydowanie nie. Czy możemy z tego wyciągnąć właściwe wnioski? Właśnie to robimy. Zdecydowana większość warszawianek i warszawiaków chce ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego miasta – i tak się stanie. Krok po kroku. Do przodu. We właściwym kierunku" – czytamy.

Zakaz sprzedaży alkoholu. Pilotaż obejmie dwie dzielnice

W zeszły czwartek stołeczni radni zajmowali się dwoma projektami uchwał dot. zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Autorem jednego z nich był Trzaskowski. Niespodziewanie prezydent miasta wycofał swój projekt, a radni przyjęli zaproponowane przez klub Koalicji Obywatelskiej stanowisko ws. pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Północ.

W związku z zamieszaniem ws. nocnej prohibicji, ze stanowiska zrezygnował wiceprezydent Warszawy z ramienia Polski 2050 Jacek Wiśnicki.

