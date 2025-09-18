Stanowski gorzko do Trzaskowskiego: Zrobili z ciebie pośmiewisko

Radni Warszawy zajmowali się w czwartek dwoma projektami uchwał wprowadzającymi nocną prohibicję. Klub Lewicy i Miasto Jest Nasze proponowały prohibicję w godz. 22:00-6:00, a prezydent Warszawy – w godz. 23:00-6:00. Dodatkowo, projekt prezydencki zakładał dłuższy okres karencji – trzy miesiące, podczas gdy radnych – jedynie 14 dni.

Niespodziewanie Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt. Ostatecznie radni przyjęli zaproponowane przez klub Koalicji Obywatelskiej stanowisko w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Północ.

– Po to robimy zakaz w Śródmieściu i na Pradze, żeby sprawdzić jego efektywność. Tak jest w większości polskich miast, gdzie zakaz obejmuje centrum miasta. Do tego realizujemy program bezpieczeństwa w całej Warszawie. To pierwszy sensowny krok i kompromis z tymi radnymi, którzy byli przeciw zakazom – tłumaczył w rozmowie z Onetem Trzaskowski.

W związku ze zwrotem w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie ze stanowiska zrezygnował wiceprezydent miasta z ramienia Polski 2050 Jacek Wiśnicki, który zajmował się w ratuszu m.in. sprawami społecznymi oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Stanowski o Trzaskowskim: Definicja bycia polityczną paprotką

– Gość jest prezydentem miasta i wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, która rządzi w tym mieście. Okazuje się, że nie ma nic do powiedzenia we własnym mieście i we własnej partii. Z jego projektem robią to, co ja ostatnio z tym żądaniami [dziennikarki TVP Doroty Wysockiej-Schnepf – przyp. red.), czyli rwą na strzępy, wyrzucają do kosza, ładują swój projekt, a on to kwituje, że idą w dobrą stronę – mówił o Rafale Trzaskowskim założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski w swoim nowym materiale z cyklu "Commentary".

– Człowieku, oni z ciebie zrobili pośmiewisko. Być może dlatego, że nie przyszedłeś, to tego nie zauważyłeś. To jest definicja bycia polityczną paprotką: ładnie wyglądasz, nic nie możesz i gromadzi się na tobie kurz – ocenił znany dziennikarz.

