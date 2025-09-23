Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? "Praktyczna ocena rzeczywistości"
Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? "Praktyczna ocena rzeczywistości"

Sklep z alkoholem, zdjęcie ilustracyjne
Sklep z alkoholem, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Ilu Polaków opowiada się za wprowadzeniem nocnej sprzedaży alkoholu? Poznaliśmy wyniki nowego sondażu na temat prohibicji.

Według sondażu IBRiS dla Polskiej Agencji Prasowej, 68 proc. Polaków popiera wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godz. 23:00-6:00, z czego 40,2 proc. "zdecydowanie", a 27,8 proc. – "raczej". Przeciwko nocnej prohibicji opowiada się 28,3 proc. respondentów.

Zdecydowanie większe poparcie dla prohibicji wyrażają kobiety (80,1 proc.) niż mężczyźni (57,8 proc.). Jeśli chodzi o analizę grup wiekowych, najwyższe poparcie dla zakazu sprzedaży alkoholu nocą odnotowano wśród osób powyżej 70. roku życia (81,1 proc.). Wśród młodych dorosłych w wieku 18-29 lat jest to 73,2 proc. – Ich wysokie poparcie dla zakazu pokazuje, że nie jest to ideologiczna walka o swobody, lecz praktyczna ocena rzeczywistości – ocenił Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS.

Badanie przeprowadzono w dniach 19-20 września 2025 r. na grupie 1069 ankietowanych.

Nocna prohibicja w Warszawie

Radni Warszawy zajmowali się w czwartek dwoma projektami uchwał wprowadzającymi nocną prohibicję. Autorem jednego z nich był Rafał Trzaskowski. Niespodziewanie prezydent miasta wycofał swój projekt, a radni przyjęli zaproponowane przez klub Koalicji Obywatelskiej stanowisko w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Północ.

Media szeroko rozpisywały się o kompromitacji Trzaskowskiego i upokorzeniu, jakie zafundowało mu jego własne środowisko polityczne. Według doniesień, za uderzeniem w prezydenta Warszawy miał stać minister spraw wewnętrznych i administracji oraz szef warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Pojawiły się nawet głosy, że to sam premier Donald Tusk miał dać Kierwińskiemu "zielone światło" do uderzenia w Trzaskowskiego.

Od 2018 r. nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce, z czego w 30 przypadkach ograniczenie obowiązuje tylko w części gminy lub miasta. Najwięcej regulacji wprowadzono w województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim. Spośród dużych miast całkowity zakaz obowiązuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy i Gdańsku.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: PAP
