Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? "Praktyczna ocena rzeczywistości"

Według sondażu IBRiS dla Polskiej Agencji Prasowej, 68 proc. Polaków popiera wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godz. 23:00-6:00, z czego 40,2 proc. "zdecydowanie", a 27,8 proc. – "raczej". Przeciwko nocnej prohibicji opowiada się 28,3 proc. respondentów.

Zdecydowanie większe poparcie dla prohibicji wyrażają kobiety (80,1 proc.) niż mężczyźni (57,8 proc.). Jeśli chodzi o analizę grup wiekowych, najwyższe poparcie dla zakazu sprzedaży alkoholu nocą odnotowano wśród osób powyżej 70. roku życia (81,1 proc.). Wśród młodych dorosłych w wieku 18-29 lat jest to 73,2 proc. – Ich wysokie poparcie dla zakazu pokazuje, że nie jest to ideologiczna walka o swobody, lecz praktyczna ocena rzeczywistości – ocenił Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS.

Badanie przeprowadzono w dniach 19-20 września 2025 r. na grupie 1069 ankietowanych.

Nocna prohibicja w Warszawie

Radni Warszawy zajmowali się w czwartek dwoma projektami uchwał wprowadzającymi nocną prohibicję. Autorem jednego z nich był Rafał Trzaskowski. Niespodziewanie prezydent miasta wycofał swój projekt, a radni przyjęli zaproponowane przez klub Koalicji Obywatelskiej stanowisko w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Północ.

Media szeroko rozpisywały się o kompromitacji Trzaskowskiego i upokorzeniu, jakie zafundowało mu jego własne środowisko polityczne. Według doniesień, za uderzeniem w prezydenta Warszawy miał stać minister spraw wewnętrznych i administracji oraz szef warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Pojawiły się nawet głosy, że to sam premier Donald Tusk miał dać Kierwińskiemu "zielone światło" do uderzenia w Trzaskowskiego.

Od 2018 r. nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce, z czego w 30 przypadkach ograniczenie obowiązuje tylko w części gminy lub miasta. Najwięcej regulacji wprowadzono w województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim. Spośród dużych miast całkowity zakaz obowiązuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy i Gdańsku.

