Sensacyjne doniesienia. "Matysiak dogadana z PiS"

– Paulina Matysiak, jedna z bardziej znanych posłanek partii Razem, jest dogadana z PiS-em. Bardzo lansują ją wewnątrz PiS-u ludzie Mateusza Morawieckiego, chcą jej zapewnić miejsce na listach – powiedział Stankiewicz w nowym odcinku programu "Stan Wyjątkowy".

– W jej okręgu wyborczym jak się porozmawia z posłami, to oni już zakładają, że ona wystartuje z list PiS-u. Jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy mogliby potencjalnie startować z PSL-u czy Konfederacji, bo to dla nich jest konkurencja PiS w tym okręgu, oni zakładają, że Matysiak jest dogadana z Morawieckim i wystartuje z list PiS-u – dodał.

Matysiak jest posłem druga kadencję Mandat zdobyła w okręgu nr 11 (Sieradz), zdobywając ponad 17,5 tys. głosów.

Matysiak na cenzurowanym

Poseł od dawna budzi niechęć w szeregach koalicji rządowej. "Przyjęłam dziś, jako współprzewodnicząca 'Tak dla rozwoju', zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego na Radę Gabinetową, która poświęcona będzie CPK" – poinformowała w sierpniu w mediach społecznościowych poseł Razem, Paulina Matysiak. Matysiak od dawna współpracuje z grupą posłów PiS, którzy zabiegają o inwestycję CPK. Jej decyzja o tym, aby założyć wraz z Marcinem Horałą stowarzyszenie, wywołała oburzenie kolegów z koalicji.

Została za to zawieszona w prawach członkach Razem. W grudniu partia podała następujący komunikat: "Postępowanie zakończyło się na drodze rezolucji, przyjętej przez zarząd krajowy i posłankę, zatwierdzonej przez Partyjny Sąd Koleżeński. Paulina Matysiak zostaje ukarana naganą. Odwieszenie w prawach członkowskich partii Razem nastąpi z dniem 26 grudnia 2024 r. po upływie 180-dniowego okresu zawieszenia".

Fakt obecności poseł Matysiak podczas posiedzenia Rady Gabinetowej ściągnął na nią falę krytyki. Roman Giertych z KO grzmi: "Razem już oficjalnie razem z PiS. Pani Matysiak w sztabie Nawrockiego. Gratulacje panie Zandberg. Zawsze Pan byłeś agentem skrajnej prawicy, tylko wstydziłeś się przyznać". Senator Lewicy Maciej Kopiec napisał: "Paulina Matysiak w gronie doradców Karola Nawrockiego. It’s aMejzing".

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska również uderzyła w poseł Razem. "W Razem na pewno duma z Pauliny Matysiak" – komentuje złośliwie. "Paulina Matysiak wśród klakierów Karola Nawrockiego. Tak wygląda 'inna polityka' Partii Razem" – ocenia Piotr Szumlewicz.

