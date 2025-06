"Zamiast czystej wody, mamy starą zupę". Posłanka Razem uderza w Tuska

W środę w Sejmie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski przedstawia sprawozdanie z działalności organu w 2024 roku. Posłowie zapoznają się również z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2024 roku. Prezentowany jest również komisyjny projekt uchwały.

W harmonogramie obrad przewidziano również prezentację informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2024 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały.

Matysiak: Media publiczne faworyzowały nową koalicję rządzącą

Do funkcjonowania mediów publicznych odnoszą się podczas debaty przedstawiciele klubów i kół poselskich. Gorzkie słowa pod adresem obecnych władz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia padły ze strony posłanki partii Razem, Pauliny Matysiak.

– My naprawdę słyszeliśmy, że będzie czysta woda. Mieliśmy mieć pluralistyczne media z miejscem dla każdej strony sporu. Tymczasem z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika jasno, w 2024 roku media publiczne faworyzowały nową koalicję rządzącą – stwierdziła Paulina Matysiak w Sejmie – powiedziała parlamentarzystka.

Posłanka nawiązała do słów prowadzącego program "19:30" Marka Czyża, który przed startem programu zapowiadał "czystą wodę", jaką miały serwować serwisy informacyjne po zmianie władz publicznej telewizji.

– Zamiast czystej wody, mamy starą zupę i powiedzmy sobie jasno, nie ma uczciwej demokracji bez niezależnych mediów publicznych – zaznaczył Matysiak.

Posłanka Razem: Rząd Tuska doprowadził do bałaganu

Parlamentarzystka skrytykowała działania rząd Donalda Tuska.

– Lektura dokumentów od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych potwierdza jedno, że państwowe instytucje odpowiedzialne za nadzór nad mediami publicznymi zawiodły, ale nie oszukujmy się – odpowiedzialność za chaos w mediach publicznych nie spoczywa wyłącznie na tych organach, to także rząd Donalda Tuska, który zamiast zaprowadzić porządek, doprowadził do prawnego i instytucjonalnego bałaganu, z którego media publiczne nie podniosły się do dziś – stwierdziła Paulina Matysiak.

– Telewizja Polska w likwidacji i Polskie Radio w likwidacji są dalekie od standardów, jakich oczekiwaliby Polacy – dodała posłanka partii Razem.

