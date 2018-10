21 not identyfikacyjnych ofiar totalitaryzmu komunistycznego

– Wrócili z zesłania, na które próbowali ich zepchnąć komuniści, z zesłania donikąd; wrócili z doliny nicości, w której próbowano ich na zawsze umieścić, w dołach bezimiennych, gdzieś pod chodnikami, gdzieś pod grobami zasłużonych budowniczych Polski Ludowej – mówił Prezydent podczas uroczystości. I dodał: – Próbowano zabić pamięć o nich po to, by – jak sądzę – Polska nigdy nie była Polską w tym najlepszym i najbardziej cennym dla nas tego słowa znaczeniu.

Prezydent podkreślił, że dzisiejsza uroczystość to zasługa prac Instytutu Pamięci Narodowej, jego wiceprezesa Krzysztofa Szwagrzyka oraz współpracowników i wolontariuszy.

Zaznaczył, że to nie ofiary odzyskują dzisiaj godność. – To Polska odzyskuje godność przez to, że oddaje im honor, który od zawsze im się należał. Od czasów, kiedy jeszcze żyli, walczyli, poprzez wszystkie te lata, kiedy spoczywali w mroku – mówił.

Andrzej Duda przypomniał, że przywrócenie imienia żołnierzom było warunkiem powrotu do kraju trumny z ciałem admirała Józefa Unruga, którego pogrzeb odbył się we wtorek.

– To jest wielki symbol dla nas wszystkich – symbol tego, że Polska jest rzeczywiście wolna nie tylko w naszych oczach, ludzi tu żyjących, ale także w oczach tych, którzy patrzą z zewnątrz, z punktu widzenia wielkiej pamięci historycznej – podkreślił Prezydent.

Dodał, że z testamentem admirała Unruga związane jest wielkie zobowiązanie dla wszystkich Polaków.

– Budowanie dumy narodowej, kształcenie nowych pokoleń, wychowywanie młodych, przekazywanie prawdy o tym, jaka powinna być Polska, jakie jest jej miejsce, kto jest jej przyjacielem a kto wrogiem, kto patriotą a kto zdrajcą – to jest nasze wielkie zadanie, które nam zostawili, i które musi być kontynuowane – podkreślił Prezydent i dodał: – Myślę, że tam, gdzie kiedyś się z nimi spotkamy, oni nas z tego rozliczą, na ile byliśmy ich godnymi następcami.

– Wieczna cześć ich pamięci, bo polegli za wolną Polskę, zostawiając nam swoje zadanie – zakończył Prezydent.

Po uroczystości część rodzin udała się na tzw. Łączkę na warszawskich Powązkach, by pomodlić się w intencji bliskich. W całym kraju przygotowywane będą pochówki zidentyfikowanych bohaterów.

