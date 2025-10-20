Program dopłat na "kredyt 2 procent". Będą kontrole NIK

NIK skontroluje program dopłat z podatków do kredytów mieszkaniowych "Bezpieczny Kredyt" 2 proc. Jak wskazuje minister funduszy mechanizm doprowadził do poważnego wzrostu cen nieruchomości.

"Najwyższa Izba Kontroli skontroluje program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Pod koniec sierpnia wysłałam w tej sprawie list do Pana Prezesa, wówczas Mariana Banasia. I jest odpowiedź już od nowego Prezesa Pana Mariusza Haładyja: »W planie prac NIK na 2025 przewidziane zostały działania kontrolne w sygnalizowanych przez Panią Minister obszarach«" – potwierdziła Pełczyńska-Nałęcz w poniedziałek na portalu X. Przekazała, że kontrola "rusza lada moment".

Szefowa resortu funduszy o wysłaniu pisma do NIK z prośbą o zbadanie procesu decyzyjnego i efektów przedsięwzięcia poinformowała na platformie X 28 sierpnia tego roku. Jak wtedy napisała, najwyższy czas przyjrzeć się, jak wydano ponad 20 mld zł na to, aby "doprowadzić do nawet kilkudziesięcioprocentowej zwyżki cen mieszkań".

Dopłaty z podatków do rat dla części kredytobiorców

"Bezpieczny Kredyt" został wprowadzony w Polsce 2023 roku przez rząd Mateusza Morawieckiego i polegał na dopłacaniu z podatków do rat kredytów mieszkaniowych części kredytobiorców. Tym sposobem banki wychodziły na swoje, a beneficjenci programu na 10 lat otrzymali niższe raty. Kredyt taki mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku musiało spełnić przynajmniej jedno z nich.

Maksymalna kwota kredytu jaki można było wziąć wynosiła 500 tys. zł albo 600 tys. zł, jeśli kredytobiorca prowadził gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub miał co najmniej jedno dziecko. Wkład własny nie mógł przekraczać 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można było skorzystać z gwarancji BGK.

1 stycznia 2024 r. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o wstrzymaniu przyjmowania przez banki kredytujące wniosków o udzielenie Bezpiecznego Kredytu. Dzień później banki wstrzymały przyjmowanie wniosków o taki kredyt.

W trakcie kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska obiecywała nawet kredyt 0 procent. Po wygranej i objęciu władzy, rząd Donalda Tuska projektował podobny program, ale ostatecznie wycofał się z tych pomysłów.

