Znamy zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego

Zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego ogłosił w nocy z poniedziałku na wtorek dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener.

Eric Lu zwycięzcą XIX edycji Konkursu Chopinowskiego

W 2018 roku Eric Lu otrzymał pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds. Wydał dwa albumy z dziełami Schuberta, Chopina, Schumanna i Brahmsa.

Jedyny Polak, który przeszedł do finału – Piotr Alexewicz – zajął w konkursie piąte miejsce. Dwóch innych naszych rodaków otrzymało wyróżnienia. Jehuda Prokopowicz – za najlepsze wykonanie Mazurka, a Adam Kołduński – za najlepsze wykonanie ballady.

W finale wystąpiło 11 pianistów z siedmiu krajów. Łącznie w konkursie wzięło udział 84 uczestników z 20 krajów. Najliczniejszą reprezentację miały Chiny. Z kraju tego pochodziło aż 28 uczestników. Polska, podobnie jak Japonia, miała 13 reprezentantów.

Konkurs Chopinowski

Konkurs Chopinowski jest najważniejszym wydarzeniem muzycznym w Polsce i jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Obok olbrzymiej roli, jaką pełni w popularyzacji muzyki Fryderyka Chopina, odkrywa największe talenty pianistyczne, zapewniając młodym muzykom najskuteczniejszy start w międzynarodowej karierze. Wydarzenie jest organizowane co pięć lat.

Tegoroczny konkurs rozpoczął się 2 października w Filharmonii Narodowej. Faza finałowa trwała od minionej soboty. Ogłoszony w nocy z poniedziałku na wtorek laureat otrzyma złoty medal i nagrodę w wysokości 60 tysięcy euro. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala, która odbędzie się już we wtorek 21 października w Teatrze Wielkim ‒ Operze Narodowej.

