Trybunał Stanu dla Rostowskiego i Szczurka? "Wszystko wskazuje na to, że nie dopełnili obowiązków"

Wypowiedź Szewczaka ma związek z wczorajszą publikacją "Super Expressu", z której wynika że Platforma Obywatelska nie chciała walczyć z mafią VAT-owską. – Wszystko wskazuje na to, że nie dopełnili oni obowiązków w zakresie dbałości o budżet państwa, czy w kwestii walki z wyłudzeniami VAT. Trudno, żeby nie wiedzieli o skali problemu skoro brakowało co roku 30-40 mld zł wpływów podatkowych – ocenił w rozmowie z tabloidem polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"PO nie chciała walczyć z mafią VAT-owską". "SE" ujawnia treść dokumentu

„Super Express” dotarł do pisma wysokich rangą urzędników Ministerstwa Finansów z 4 marca 2015 roku, z którego ma wynikać, iż ówczesny szef tego resortu Mateusz Szczurek nie widział podstaw do przeprowadzenia zmian w prawie, które pozwoliłyby skuteczniej walczyć z wyłudzeniami VAT.

W cytowanym wczoraj przez dziennik fragmencie pisma dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w resorcie finansów do Jarosława Nenemana, ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów czytamy: "Nawiązując do przekazanego w dniu 25 lutego br. projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć (...) oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament (...) uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy (...) o podatku od towarów i usług…".

"Super Express" zauważył, że wiceminister Neneman złagodził treść notatki zmieniając "brak zasadności" na "brak szans".

