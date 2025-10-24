Któremu z polityków najbardziej ufają Polacy? Lider bez zmian

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje najbardziej zaufanym politykiem w Polsce – wierzy mu 57 proc. badanych. Tak wynika z październikowego sondażu CBOS. Zaufanie do prezydenta spadło o 1 punkt procentowy względem września, a nieufność wobec niego wzrosła do 26 proc.

Na drugim miejscu jest wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (43 proc. zaufania). W jego przypadku zaufanie spadło o 2 punkty, do 43 proc., a odsetek nieufnych zwiększył się do 34 proc.

Trzeci jest lider PSL, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz – 41 proc. ufności. Z badania CBOS wynika, że wicepremier zanotował czteropunktowy spadek zaufania (41 proc.) i trzyprocentowy wzrost nieufności (30 proc.).

Czwarte miejsce zajęli ex aequo liderzy Konfederacji – Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Obaj oni mają po 40 proc. zaufania. Bosakowi nie ufa 29 proc. badanych, Mentzenowi – 36 proc.

Kolejni są: wiceprzewodniczący PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski – cieszy się zaufaniem 39 proc. respondentów, a 44 proc. mu nie ufa. Z kolei premier Donald Tusk ma zaufanie 36 proc. Polaków, a nieufność wobec niego deklaruje 52 proc. ankietowanych – o 1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Kto budzi największą nieufność?

Zestawienie pokazuje, że wśród polityków budzących największą nieufnoś prowadzi prezes PiS Jarosław Kaczyński (55 proc. nieufności; 29 proc. zaufania), przed Grzegorzem Braunem (54 proc.) i premierem Donaldem Tuskiem (52 proc.). Były premier Mateusz Morawiecki ma 33 proc. zaufania i 51 proc. nieufności.

Sondaż zrealizowano w dniach 2-13 października na liczącej 901 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 16,3 proc. – CAWI).

