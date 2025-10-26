Ani kroku w stronę homorewolucji!

Katarzyna Kotula na konferencji zapowiadającej wprowadzenie nowych udogodnień dla związków jednopłciowych się wygadała. Otóż przyznała, że nowy projekt rządowy stanowi zaledwie "pierwszy krok".

Ale minister chyba się pospieszyła. Bo przecież nie każda narracja środowisk promujących nowe rozwiązanie prawne dotyczące "związków partnerskich", ukrytych dziś pod przykrywką "statusu osoby najbliższej", mówi o tym tak otwarcie jak ona. Wciąż pada bowiem wiele mydlących oczu argumentów – mających zmiękczyć prawicę oraz osoby niezdecydowane i przekonać do poparcia coraz to nowych idei.