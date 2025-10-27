"Nie dam się zastraszyć". Zawieszony polityk PiS wydał oświadczenie

"Od wielu miesięcy głośno sprzeciwiam się umowie Mercosur, która uderza w polskie rolnictwo i wspiera zagraniczne – głównie niemieckie – koncerny. Walczę o to, by Polska tej umowy nie podpisała, bo byłby to cios w naszych rolników, nasze przetwórstwo i naszą żywność" – napisał Telus w poniedziałek na platformie X.

"Właśnie ta postawa – mój zdecydowany sprzeciw wobec Mercosur – stała się powodem ataku na moją osobę" – dodał.

"Ze zrozumieniem przyjąłem decyzję Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o moim zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki przez KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – red.) firmie rodzinnej Dawton" – stwierdził.

twitter

Telus się tłumaczy. Wydał oświadczenie

"Nie miałem żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona. Decyzję Prezesa traktuję jako wyraz troski o dobro naszej formacji i jej wiarygodność" – zapewnił polityk PiS.

"Jestem, byłem i pozostanę przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zasoby Skarbu Państwa to rezerwa strategiczna, której Polska nie może się pozbywać" – wskazał. "Nie dam się zastraszyć. Nadal będę walczył o polskie rolnictwo, polską ziemię i polskie firmy" – zakończył.

Kaczyński zawiesza dwóch posłów PiS

Wcześniej decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka partii do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR. Informację w tej sprawie przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek.

facebook

Kluczowa dla CPK działka sprzedana na krótko przed zmianą władzy

Wirtualna Polska ujawniła, że tuż przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Ziemia miała trafić do wiceprezesa firmy przetwórczej Dawtona Piotra Wielgomasa, z którym minister Robert Telus spotkał się w czasie kampanii wyborczej.

Według portalu, transakcję do ostatniej chwili próbowały zablokować władze CPK. Niestety, bezskutecznie. Działka o powierzchni 160 hektarów została sprzedana za 22,8 mln zł. Niebawem jej wartość może jednak sięgnąć nawet 400 mln zł. Wszystko dlatego, że wkrótce zmieni ona przeznaczenie. Na ziemi pod uprawę rolną mają powstać tory szybkiej kolei do lotniska oraz magazyny, punkty usługowe, a także mieszkania.

Wiadomo, że przed sprzedażą ziemia należała do KOWR. Firma Dawtona dzierżawiła ją od 2008 r.

Tusk: Mam dla nich złą wiadomość

Premier Donald Tusk komentując doniesienia Wirtualnej Polski napisał na portalu X: "Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami. Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście".

Czytaj też:

Strategiczna działka dla CPK sprzedana. Lasek reaguje