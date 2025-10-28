Horror w Warszawie. 24-latek pobił i zgwałcił przypadkowego mężczyznę

Policjanci z komendy na warszawskiej Pradze-Południe przyjęli zawiadomienie od młodego mężczyzny, który opowiedział o tym, co spotkało go w drodze powrotnej z dyskoteki. Z jego relacji wynikało, że został zaczepiony przez przechodnia, który poprosił o wskazanie drogi do centrum miasta.

Pokrzywdzony zgodził się pomóc i odprowadzić mężczyznę we właściwym kierunku. Chwilę później, nagle, bez żadnego powodu, bez słowa, został zaatakowany. "Mężczyzna bił go pięściami po twarzy, wbijał mu palce w oczy, doprowadził do poddania się innej czynności seksualnej, po czym ukradł wszystko, co było możliwe i dodatkowo zniszczył okulary korekcyjne i aparaty słuchowe. Łączna wartość strat wyniosła ponad 18 tysięcy złotych" – przekazała w komunikacie podinspektor Joanna Węgrzyniak, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Brutalny atak w Warszawie. Napastnik aresztowany

Pokrzywdzony doznał licznych obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych organizmu, łącznie z wywołaniem chorób realnie zagrażających życiu. Stołeczni policjanci przeanalizowali materiały, zabezpieczyli dowody i zgromadzili informacje, dzięki którym ustalili, kto najprawdopodobniej dopuścił się tych przestępstw.

"Kryminalni zatrzymali 24-latka. Zgromadzony obszerny materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga-Południe, gdzie zatrzymany usłyszał zarzuty: rozboju, pobicia, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innej czynności seksualnej, ukrycia dokumentów i zniszczenia mienia" – poinformowała podinsp. Węgrzyniak.

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd do wniosku się przychylił. 24-letni mężczyzna trafił do aresztu.